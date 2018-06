Salah treina separado do grupo e segue como dúvida para estreia do Egito na Copa

Principal esperança do Egito para a Copa do Mundo, Mohamed Salah deu mais um passo em sua recuperação nesta segunda-feira. O atacante do Liverpool realizou um trabalho no campo em Grozny, onde a seleção africana está concentrada, e ficou mais próximo do retorno aos gramados.

Salah se recupera de lesão no ombro esquerdo sofrida na decisão da Liga dos Campeões, diante do Real Madrid. Nesta segunda, ele fez um treino físico separado do elenco, observado de perto pelos médicos do Egito. Apesar disso, segue como dúvida para o duelo de estreia na Copa, diante do Uruguai, esta sexta-feira, em Ecaterimburgo.

"Talvez ele consiga começar no banco, mas uma decisão final ainda não foi tomada", afirmou o médico da seleção, Mohamed Abouelela, em entrevista à agência The Associated Press. "Ele está fazendo sessões de fisioterapia em seu ombro e trabalhando na academia. Esperamos que ele esteja pronto para pegar o Uruguai."

Leheita explicou que um fisioterapeuta do Liverpool está em Grozny ajudando na recuperação de Salah e negou que o clube esteja pressionando o jogador a não atuar enquanto não estiver plenamente recuperado. "Nós não vamos pressionar o Mohamed. No fim, ele é nosso filho", afirmou.

O Egito disputa na Rússia sua primeira Copa do Mundo desde 1990. Depois de estrear diante do Uruguai, o time africano encara a Rússia, dia 19, em São Petersburgo, e a Arábia Saudita, seis dias mais tarde, em Volgogrado. Estas seleções estão no Grupo A do torneio.