Salário alto, contrato e adaptação afastam Conca do Palmeiras

O Palmeiras procura um jogador de peso para a disputa da Libertadores do ano que vem e o nome de Dario Conca chegou a ser comentado no clube, entretanto, neste momento, a chance do argentino defender o time alviverde são bem pequenas. Salário alto, contrato longo e adaptação ao país afastam o jogador de retornar ao futebol brasileiro.

Conca foi para o Shanghai Dongya, da China, no início do ano com contrato até dezembro de 2016 e um salário em dólar. Atualmente, ele recebe algo em torno de R$ 3 milhões. Mesmo com a ajuda da Crefisa, patrocinadora máster e parceira do clube, os valores são muito elevados, pois além do salário, o Palmeiras teria que pagar para liberar o meia do clube chinês. Além disso, Conca já avisou que está muito feliz na China, onde conseguiu se adaptar e que pretende cumprir seu contrato.

Sem Conca, o Palmeiras continua a busca por grandes nomes no mercado. Everton Ribeiro, do Al-Ahli, dos Emirados Árabes, é outro sonho de consumo, principalmente de Alexandre Mattos, diretor de futebol do clube brasileiro. Mas o meia também tem um salário elevado e foi neste ano para o exterior.

Um nome especulado no clube, mas que já foi descartado pela diretoria é do atacante Fred, do Fluminense. Apesar das negações, o fato é que o clube procura por pelo menos dois nomes de peso para a próxima temporada.

A Crefisa, empresa patrocinadora do clube, já avisou que pretende ajudar e até mesmo bancar a aquisição de um jogador acima da média, como fez com Lucas Barrios, que o Palmeiras não precisou pagar nada pelo atleta, nem mesmo seu salário.

A ideia da diretoria palmeirense é conseguir o quanto antes já fechar o elenco para a próxima temporada, pois ao contrário do que aconteceu neste ano, não deverá fazer muitas contratações. A intenção é contratar, no máximo, cinco novos jogadores.