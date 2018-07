Salário alto é entrave para volta do atacante Nilmar, diz Gobbi

O presidente do Corinthians, Mário Gobbi, confirmou que o clube tem interesse em contratar o atacante Nilmar. Mas descartou pagar um supersalário ao jogador que estava no futebol do Catar. Segundo o dirigente, o salário é o principal entrave na negociação.

"O Nilmar atinge uma faixa de salário que o futebol brasileiro não comporta mais, esse é o entrave. Nem comecei uma conversa, mas sei que vou esbarrar neste problema. Não dá para pagar salários astronômicos", disse o Gobbi em entrevista à rádio Jovem Pan.

O dirigente não revelou a pedida salarial do jogador. No clube, porém, dirigentes garantem que Nilmar não custaria menos que R$ 600 mil por mês. Internamente, o Corinthians estipulou que o novo teto salarial do clube é de R$ 350 mil.

Além de tentar contratar mais um atacante, o Corinthians procura um zagueiro para suprir a saída de Cleber, negociado com o futebol alemão. As opções de Mano Menezes para o setor são Gil e Anderson Martins, a dupla titular da zaga, Felipe e o garoto Pedro Henrique.