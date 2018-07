Salário de Beckham no PSG será doado para obra infantil

"Com (o presidente) Nasser Al-Khelaifi, com (o diretor esportivo) Leo(nardo), decidimos algo que é bastante singular. Não receberei salário durante minha temporada no Paris St. Germain, meu salário irá para uma obra beneficente de crianças em Paris", disse em uma coletiva de imprensa Beckham, que assinou um contrato de cinco meses com o PSG.

"Sou muito entusiasmado com crianças e com caridade e assim também é o clube. Não acho que algo assim já tenha sido feito antes".

Beckham não deu detalhes sobre a doação.

(Reportagem de Julien Pretot)