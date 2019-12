Salário elevado dificulta ida de Sornoza do Corinthians para a LDU

O Corinthians busca negociar alguns jogadores para aliviar a folha salarial. Um deles é o meia Júnior Sornoza, que chegou no começo desta temporada. A LDU, do Equador, aparece como a principal interessada. No entanto, a negociação não é fácil em razão do alto salário do jogador.

"Os salários no Brasil são muito altos e é muito difícil (a contratação de Sornoza)", revelou Esteban Paz, diretor de futebol da LDU, em entrevista à Rádio La Red, do Equador.

O objetivo do Corinthians é vender o jogador, mas o clube equatoriano tenta viabilizar a negociação por empréstimo. Sornoza tem contrato até o final de 2022 e seria emprestado até dezembro de 2020, com a opção de compra por um valor pré-fixado ao término deste período.

Sornoza foi contratado pelo Corinthians junto ao Fluminense no começo de 2019. Ele teve um bom início, mas caiu de produção e perdeu espaço na equipe paulista nos últimos jogos da temporada, especialmente depois da saída do técnico Fábio Carille.

Mesmo assim, Sornoza terminou o ano como o líder de assistências (11) ao lado de Clayson. No entanto, se ficar no Corinthians em 2020, é possível que perca ainda mais espaço, uma vez que o clube paulista se reforçou com Luan, ex-Grêmio, que joga em posição semelhante à do equatoriano.