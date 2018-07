Salário em dólar e foco no atual time dificultam acerto com Lugano

O zagueiro Diego Lugano está precavido sobre a possível volta para o São Paulo. O uruguaio de 35 anos tem gostado de jogar no Cerro Porteño, do Paraguai, e deixou no ar nesta quarta-feira em entrevista em Assunção a possibilidade de renovar com o atual clube e disputar a próxima edição da Copa Libertadores.

"Quero ser campeão com o Cerro e jogar a Libertadores. O futebol dá muitas voltas, quem disse que não posso ficar mais cinco anos no Cerro?", disse o zagueiro em entrevista coletiva. A diretoria do São Paulo avalia o nome do defensor como possível reforço para 2016 e segundo o empresário do atleta, Juan Figer, há um mês e meio houve uma reunião para discutir a transferência.

Mais do que o Cerro Porteño, a situação do São Paulo também pesa contra. Lugano se preocupa em arranhar a imagem de ídolo conquistada pela passagem vitoriosa, como campeão da Libertadores e do Mundial em 2005, e pode não encontrar no clube do Morumbi as condições que procura. O uruguaio viria para se tornar um líder do time, já que Rogério Ceni vai se aposentar e Luis Fabiano deve sair. Além disso, a parte financeira é um entrave.

"Lugano é ídolo do Cerro, tem um contrato interessante, em dólares, o que é um problema para arrumar um contrato similar no Brasil. Não é tão seguro que algo vá se concretizar", explicou Figer. Para a próxima temporada o São Paulo quer estipular um teto salarial de R$ 300 mil, limite que atrapalharia a vinda. O contrato de Lugano com o Cerro vai até julho do ano que vem. "O Cerro Porteño tem a opção de igualar qualquer proposta que chegar".

Procurado pelo Estado, o vice-presidente de futebol do São Paulo, Ataíde Gil Guerreiro, disse que a nova diretoria ainda não definiu a procura por reforços e apenas em dezembro, ao fim do Campeonato Brasileiro, os dirigentes vão decidir quem serão os alvos de contratação para 2016.