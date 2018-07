Salgueiro alerta o Botafogo e pede 'respeito' contra o Volta Redonda A atuação do Volta Redonda e a vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo no último sábado deixaram o Botafogo em alerta. Próximo adversário volta-redondense no Campeonato Carioca, o time alvinegro pregou respeito ao rival desta quarta-feira, em São Januário. Pelo menos nas palavras do uruguaio Salgueiro.