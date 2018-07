Salgueiro bate Paysandu e consegue acesso na Série C

Neste domingo, em um confronto repleto de emoção, o Salgueiro calou mais de 16 mil pessoas na Curuzu, em Belém, e venceu o Paysandu por 3 a 2, no jogo de volta das quartas de final da Série C. Na ida, disputada em Pernambuco, havia acontecido um empate de 1 a 1.

No primeiro tempo, o Paysandu abriu o placar aos 11 minutos, com Bruno Rangel - foi o oitavo gol do artilheiro da Série C. O Salgueiro empatou com Fagner, aos 19. Na etapa final, Júnior Ferrim, aos 14, e Edu Chiquita, aos 21, marcaram para o time pernambucano, enquanto os donos da casa diminuíram aos 23, com Paulão.

Com isso, o tradicional Paysandu vai amargar a disputa da Série C pelo quinto ano consecutivo. Já o Salgueiro, com acesso garantido, espera agora a definição de seu adversário na semifinal do campeonato, que sairá do confronto entre Águia e ABC - o time potiguar venceu por 1 a 0 em Marabá e depende de um empate em casa, no próximo domingo, para se classificar.