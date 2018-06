Salgueiro cede empate ao Confiança e Náutico entra no G4 do Grupo A da Série C

O Confiança-SE estragou a festa dos pernambucanos nesta segunda-feira. No encerramento da 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional -, o Salgueiro-PE vencia até aos 49 minutos do segundo tempo, quando o time sergipano buscou o empate. Com isso, a equipe do agreste pernambucano não conseguiu fazer companhia ao Náutico-PE, que derrotou o Botafogo-PB por 2 a 0 e entrou no G4 do Grupo A.

Com gols de Dudu e Válber (contra), o Náutico engatou a terceira vitória consecutiva na competição ao derrotar o Botafogo-PB por 2 a 0, na Arena Pernambuco, no Recife. O resultado o levou para a terceira colocação com 16 pontos, apenas atrás de Atlético Acreano-AC, com 23, e Confiança, com 18.

Já o Botafogo-PB vai ter que lutar, neste primeiro momento, contra o rebaixamento. O time paraibano não vence há cinco jogos e tem 13 pontos. No descenso, o Juazeirense-BA tem 12, contra apenas oito do lanterna Remo-PA.

No estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro (PE), o Salgueiro deixou a vitória e o G4 escaparem no empate por 1 a 1 contra o Confiança. O time pernambucano, que não perde há seis jogos, termina a rodada em sétimo lugar, com 14. Emerson abriu o placar, enquanto que Ítalo deixou tudo igual.

Pelo Grupo B, o Botafogo-SP lidera com 24 pontos. Logo atrás vem o Operário-PR, com 23. Cuiabá-MT, com 19, e Bragantino-SP, com 18, completam o G4. Na zona de rebaixamento aparecem Joinville-SC, com 10, e Volta Redonda-RJ, com nove.