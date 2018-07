Salgueiro vira sobre Criciúma e vence em casa por 2 a 1 na Série B do Brasileiro

PAULISTA - O Salgueiro acabou com a sequência negativa de quatro jogos sem vitória e voltou a respirar na Série B. Na tarde deste sábado, venceu o Criciúma, por 2 a 1, de virada, em casa, pela 11.ª rodada. O time catarinense saiu na frente com Rogélio, mas Alemão e Clébson viraram para os pernambucanos.

Com esse resultado, o Salgueiro se distanciou um pouco da zona de rebaixamento e se encontra na 15.ª colocação, com 12 pontos. A última vitória havia sido sobre o Goiás, por 2 a 0, no dia 18 de junho. Enquanto isso, o time catarinense perdeu a chance de encostar no G-4, grupo de acesso, e figura na nona colocação, com 17 pontos.

A chuva que caiu durante toda a tarde em Paulista (PE) prejudicou bastante o gramado e por isso as principais jogadas aconteceram em bolas aéreas. Logo aos dois minutos, Rogélio aproveitou cobrança de escanteio e abriu placar para o Criciúma.

No entanto, o Salgueiro não demorou muito para chegar ao empate. Élvis mandou para a área e o zagueiro Alemão desviou de cabeça. Aos 22 minutos, Clébson aproveitou falha do sistema defensivo adversário e bateu rasteiro. O gramado molhado atrapalhou o goleiro Andrey.

Mais tranquilo com o resultado positivo, o time pernambucano tocava a bola e esperava contar com falhas do sistema defensivo adversário. O Criciúma quase chegou ao empate no último minuto. Aloísio arriscou e Marcelo se atrapalhou todo para fazer a defesa.

O Criciúma voltou um pouco mais acordado do intervalo, mas não conseguiu escapar da forte marcação do sistema defensivo do Salgueiro e pouco criou. Aos 20 minutos, Zé Carlos cruzou na cabeça de Diogo Oliveira, que desviou para grande defesa de Marcelo. O time pernambucano, no restante do jogo, se preocupou apenas em se defender e tocou a bola esperando o apito final do árbitro.

O Criciúma volta a campo no próximo sábado, quando recebe o Paraná, às 16h20, no Estádio Heriberto Hülse, pela 12.ª rodada da Série B. PI Salgueiro terá pela frente o Sport, na sexta-feira, às 21 horas, na Ilha do Retiro.

SALGUEIRO - 2 - Marcelo; Marcos Tamandaré, Alemão (Elidon), Henrique e Josa; Pio (Uendel), Diego Paulista, Renê, Clébson (Robertinho) e Élvis; Fabrício Ceará. Técnico: Neco

CRICIÚMA - 1 - Andrey; Fabinho Capixaba, Rogélio, Anderson Conceição e Pirão; Jackson, Baraka, Mateus (Zé Carlos) e Aloísio (Pedro Carmona); Diogo Oliveira (Breitner) e Schwenck. Técnico: Guto Ferreira

Gols - Rogélio aos 2, Alemão, aos 11, e Clébson, aos 22 minutos do primeiro tempo; Árbitro - Marcos Mateus Pereira (MS); Cartões amarelos - Baraka, Alemão, Josa, Pirão, Renê e Rogélio; Público - 2.768 pagantes; Local - Estádio Ademir Cunha, em Paulista (PE)