Salgueiro x Ceará: como assistir ao vivo ao jogo pela Copa do Nordeste

Salgueiro e Ceará se enfrentam neste sábado, às 16h (de Brasília), no estádio Cornélio de Barros, o Salgueirão, pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste.

Salgueiro x Ceará terá transmissão do SBT (para o Nordeste) e do canal online Live FC. Quarto colocado do Grupo A, com seis pontos, o Salgueiro pode garantir a classificação para as quartas de final. A campanha não é exemplar até aqui: foram três empates, três derrotas e apenas uma vitória, na rodada de estreia.

Vice-líder do Grupo B, com 15 pontos, o Ceará também está muito perto de confirmar a vaga na próxima fase. O treinador Lisca já garantiu que não vai a campo com o time titular: algumas peças podem ser poupadas para o duelo com o Corinthians pela Copa do Brasil na Arena Corinthians, na próxima quarta-feira, dia 3.

O jogo não é interessante só para os dois times que se enfrentam. O Bahia, quinto colocado do Grupo B, não depende mais dele mesmo para conseguir sua classificação. Além de vencer o já eliminado Sampaio Corrêa fora de casa, o time ainda precisa de uma dessas três possibilidades: empate ou derrota do Náutico; empate ou derrota do CSA ou derrota do Ceará.

Também vai ter um clube torcendo para o Salgueiro sair derrotado: o Vitória não venceu nenhum jogo até aqui e, por isso, também já não depende mais de si próprio. Quinto colocado do Grupo A, a equipe recebe o Náutico e, além do triunfo, precisa que o Ceará saia vitorioso. Caso isso não aconteça, ainda verá o rival Bahia ser ajudado.

No Grupo A, Sergipe, Vitória, Salgueiro e CRB disputam as duas vagas restantes para as quartas de final, uma vez que Fortaleza e Santa Cruz já se classificaram. No Grupo B, ABC, Bahia, CSA, Náutico e Ceará brigam pelas últimas três vagas, na tentativa de acompanhar o Botafogo-PB na próxima fase.