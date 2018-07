'Salvador', Ricardo Bueno faz estreia no Atlético-GO O atacante Ricardo Bueno estreia no Atlético Goianiense, neste domingo, contra o Coritiba, às 18h30, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Ele é a esperança de gols da equipe goiana. "Estou pronto para o desafio", disse o jogador, ex-Palmeiras e Atlético Mineiro, visto como "salvador da pátria" e tentando reverter suas próprias fases de poucos gols nos dois clubes.