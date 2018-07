Salzburg vence e tira vaga do PSG na Liga Europa.

O Dynamo de Kiev também deixou a competição após, jogando em casa, desperdiçar uma vantagem de dois gols, ter dois jogadores expulsos e ceder o empate em 3 x 3 para o Maccabi Tel Aviv.

A Lazio e o Besiktas também estão entre os 32 clubes classificados para a próxima fase da Liga Europa, a primeira do mata-mata. O Manchester United, eliminado na semana passada da Liga dos Campeões, também segue no páreo.

Pelo Grupo F, o Salzburg e o PSG terminaram empatados com dez pontos, e o time austríaco se classificou pelo critério do confronto direto. O Bilbao, dirigido pelo excêntrico argentino Marcelo Bielsa, já havia garantido vaga.

Com apoio de investidores do Catar, o PSG investiu mais de 80 milhões de euros (107,8 milhões de dólares) em contratações para a temporada, e sua eliminação é um revés para o técnico Antoine Kombouare, que vem comandando uma recuperação da equipe no Campeonato Francês.

O Bilbao abriu o placar aos 3 minutos, mas Javier Pastore, contratação mais cara do PSG, empatou, e Mathieu Bodmer colocou os franceses na frente ainda no primeiro tempo.

David López ainda empatou para os bascos, mas um gol contra de Íñigo Pérez e um pênalti convertido por Guillaume Hoarau nos últimos cinco minutos asseguraram a vitória do PSG - que foi em vão, por causa do resultado na Áustria.

O Salzburg também investiu pesadamente desde que foi adquirido e rebatizado pela Red Bull em 2005. O time levou dois gols dos eslovacos nos primeiros seis minutos, ambos marcados por Milos Lacny, mas conseguiu empatar antes dos 25, com um pênalti convertido por Jakob Jantscher e um chute de Leonardo. Jantscher marcaria o crucial gol da vitória com um toque sutil, aos 23 do segundo tempo.

No Grupo E, o Kiev precisava golear e torcer contra o Besiktas. A noite até começou bem para os ucranianos, que aos 17 minutos já venciam por 2 x 0 (gols de Seran Yeini, contra, e Oleh Gusev).

Mas Leandro Almeida foi expulso logo depois do intervalo, e Omer Vered imediatamente diminuiu, batendo falta. Yevhen Khacheridi então levou o vermelho num lance sem bola.

Elran Atar e Munas Dabbur ainda conseguiram virar para os israelenses, até que Gusev selasse o empate.

O Besiktas, também de virada, bateu o já classificado Stoke City, por 3 x 1.

No Grupo D, Libor Kozak e Giuseppe Sculli marcaram os gols da Lazio contra o Sporting de Lisboa, já garantido como campeão do grupo. Os italianos ficaram em segundo, com nove pontos.

O romeno Vaslui, que precisava de um resultado igual ao da Lazio para se classificar pelo confronto direto, desperdiçou a chance ao perder de 2 x 0 para o FC Zurich, que até então não havia vencido no torneio.