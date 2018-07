Samaras dedica gol e classificação à população da Grécia

A seleção da Grécia comemorava muito em Fortaleza após a vitória sobre a Costa do Marfim, nesta terça-feira, no Castelão, que garantiu a vaga da seleção nas oitavas de final de uma Copa do Mundo pela primeira vez. O herói da classificação, o atacante Samaras, dedicou seu gol e a conquista da tão sonhada vaga ao povo grego, que sofre com as medidas de austeridade econômica impostas pela União Europeia ao país.

Outro que dedicava ao povo grego a vitória era o técnico português da seleção, Fernando Santos, que elogiava seus comandados e a campanha nesta Copa. "Encontramos o equilíbrio nesta noite. Não somos o pior time quando perdemos nem tampouco somos os melhores quando ganhamos. A todos na Grécia, eu digo: Vão para as ruas e celebrem." Peça fundamental para ditar o ritmo de jogo dos gregos, Karagounis, campeão europeu em 2004 com sua seleção em Portugal, também celebrou a grande conquista da sua equipe. "Viemos aqui para passar da fase de grupos. Nunca fizemos isso antes, e conseguimos hoje (terça) em grande estilo", afirmou o capitão grego. "O gol deveria ter acontecido antes. Mas Deus nos ajudou no fim e todos agradecemos por isso. Nós nos consagramos contra todas as previsões. Tivemos paixão, tivemos espírito de luta", completou. "Isto (a vitória) significa muito para mi, para nós. Nesta noite tivemos energia. Nós realmente esperamos que possamos fazer o povo feliz na nossa pátria. Somos um time. Um time, é isso", declarou o grego.