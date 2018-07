Samir e Paulinho voltam a treinar com bola no Flamengo Após perder para o time misto do São Paulo na abertura do Brasileirão, o Flamengo se reapresentou nesta segunda-feira para iniciar a preparação para a segunda rodada da competição - o time recebe o Sport, domingo, no Maracanã. E o técnico Vanderlei Luxemburgo poderá ter dois reforços para essa partida.