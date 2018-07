Samir prega foco do Flamengo no Campeonato Carioca

RIO - O grande objetivo do Flamengo no primeiro semestre é a disputa da Libertadores. Mas é preciso pensar também no Campeonato Carioca, avisa o zagueiro Samir. Ele prega que o time mantenha o foco na competição estadual, que começa agora no dia 19 de janeiro, para começar a temporada bem e pegar ritmo.

"O Campeonato Carioca vem primeiro. Temos que pensar no Estadual, mas sem deixar a Libertadores de lado. Agora, é hora de focar no Carioca, vai ser bom para pegar ritmo. Temos que entrar focados desde o início do ano para tudo ficar mais fácil, um correndo pelo outro. Vamos ter um bom ano do início ao fim", avaliou Samir.

Assim como Samir, outros jogadores do elenco flamenguista ressaltam a importância do Campeonato Carioca. O meia Rodolfo é um deles, principalmente por contar com a competição estadual para se firmar no elenco profissional. "O que eu mais quero é voltar bem no Campeonato Carioca. Estou há quase cinco meses sem jogar e tomara que eu volte muito bem para mostrar meu valor para a torcida", disse o garoto de apenas 20 anos, que tinha retornado para a base do Flamengo no segundo semestre e agora foi novamente integrado ao grupo do técnico Jayme de Almeida.