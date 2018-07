Samir sofre contusão e vira desfalque no Flamengo O Flamengo sofreu um revés durante a vitória por 4 a 1 sobre o Criciúma, domingo, no Maracanã. Ganhou três pontos importantes, mas perdeu o jovem zagueiro Samir por, provavelmente, mais de um mês. O garoto de 18 anos sofreu lesão muscular no abdômen.