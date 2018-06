Sampaio Corrêa abre vantagem sobre o ABC nas semifinais da Copa do Nordeste

Sampaio Corrêa e ABC deixaram as disputas da Série B e Série C do Campeonato Brasileiro, respectivamente, de lado para focar no primeiro jogo da semifinal da Copa do Nordeste, nesta terça-feira. No estádio Castelão, em São Luís, o time tricolor fez jus ao fator casa para vencer o duelo por 1 a 0 e abrir vantagem rumo a uma decisão inédita na competição regional. O único gol do jogo foi marcado pelo atacante Uilliam, nos primeiros minutos da segunda etapa, cobrando pênalti.

As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 28, uma quinta-feira, às 21h45, desta vez na casa do ABC, no estádio Frasqueirão, em Natal. Após o resultado desta terça, o Sampaio Corrêa tem a vantagem do empate, seja ele por qualquer placar. Já uma vitória por um gol de diferença dos potiguares leva a decisão para os pênaltis. Para avançar direto à decisão, terá que ganhar por dois ou mais de vantagem. O vencedor desta semifinal terá pela frente na decisão quem sair do confronto entre Bahia e Ceará.

A partida começou bastante movimentada no meio de campo, com as duas equipes buscando espaço para chegar com perigo ao gol adversário. Tanto que a primeira boa jogada só foi acontecer aos 22 minutos, quando em um contra-ataque rápido, Arez aproveitou a falha da defesa adversária para soltar o pé em um chute de longe e por muito pouco não abriu o placar para o ABC.

A resposta do Sampaio Corrêa também veio em um chute de longa distância. Aos 29 minutos, Fernando Sobral cobrou falta com maestria e obrigou o goleiro Rodrigo Carvalho a se esticar todo para fazer a defesa.

Depois disso, o ritmo do jogo diminuiu um pouco e ambos os times abusaram de cruzamentos na área em busca de criar boas chances, mas sem sucesso. Apenas nos acréscimos da primeira etapa, o Sampaio Corrêa ficou mais uma vez próximo de abrir o placar. Aos 46 minutos, o atacante Uilliam recebeu de costas para os zagueiros e fez o pivô, ajeitando a bola para Diego Silva que chegou batendo, porém, parou em mais uma boa defesa do goleiro adversário. Até por conta disso, o primeiro tempo foi para o intervalo empatado em 0 a 0.

Na volta para a segunda etapa, a partida seguiu bastante disputada com os dois times se lançando ao ataque em busca da vitória. Aos oito minutos, o ABC teve uma grande chance de abrir o placar quando Luan pegou a sobra, mas acabou chutando para fora. Minutos depois, foi mesmo o Sampaio Corrêa quem marcou o primeiro gol. Aos 12, Uilliam invadiu a área e foi derrubado por Tonhão. Ligado no lance, o árbitro marcou pênalti. O próprio centroavante foi para a cobrança e não desperdiçou, apesar do goleiro adversário ter caído no canto certo.

A partir daí, os técnicos aproveitaram para fazer mudanças. Enquanto o ABC tentava se lançar ao ataque em busca do empate, o Sampaio Corrêa se fechava para segurar a vitória. Mesmo assim continuou assustando em jogadas de contra-ataque. Em um desses lances, aos 28 minutos, Danielzinho cobrou escanteio na área e Uiliam apareceu na primeira trave para desviar, só que a bola explodiu na trave antes de sair. Não houve mais nenhuma chance real de gol.