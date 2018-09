Sampaio Corrêa anuncia técnico Marcinho Guerreiro para a sequência da Série B

O Sampaio Corrêa anunciou nesta quinta-feira seu novo treinador para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se de Marcinho Guerreiro, que vem de bons trabalhos no próprio Estado do Maranhão, comandando Moto Club e Imperatriz. Ele chega ao clube junto com seu auxiliar-técnico Zé Augusto, preparador físico Fábio Nogueira e o preparador de goleiros Júnior Ferreira.

Marcinho Guerreiro, de 39 anos, começou a carreira de treinador em 2017 ao assumir o Moto Club na Série C, após a demissão de Leston Júnior. No ano seguinte, levou o time ao título do Campeonato Maranhense e se transferiu para o Imperatriz, conquistando o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, mesmo perdendo na semifinal da Série D para o Treze, nos pênaltis.

O treinador tinha assinado renovação contratual com o Imperatriz até 2019, mas acabou aceitando o desafio de tentar salvar o Sampaio Corrêa do rebaixamento na Série B. Ele assume o time maranhense na vice-lanterna, com 21 pontos, contra 28 do Brasil de Pelotas, primeiro fora da degola.

Ele será o terceiro treinador do time na Série B. Coincidentemente, a queda de produção veio justamente após o título da Copa do Nordeste. Na ocasião, comandado por Roberto Fonseca. Paulo Roberto assumiu e dirigiu o clube por sete jogos, com uma vitória, dois empates e quatro derrotas, até ser substituído por Marcinho Guerreiro.

A estreia do treinador será diante da Ponte Preta no próximo sábado, às 19h, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, válido pela 26ª rodada.