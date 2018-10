Sampaio Corrêa bate Atlético-GO e deixa zona da degola da Série B

O Atlético-GO completou cinco jogos sem vitória na Série B do Campeonato Brasileiro ao perder por 2 a 1 para o Sampaio Corrêa, nesta sexta-feira, no estádio Antônio Accioly, pela 31ª rodada. Com este tropeço diante de sua torcida, o time goiano continua em sexto lugar, com 45 pontos. O Sampaio Corrêa sai da vice-lanterna e passou a ser o 16º colocado, com 32 pontos e mais vitórias do que CRB, Paysandu e Juventude.

Com quatro mudanças, o Atlético-GO começou melhor e criou duas chances para abrir o placar. Ambas com Thiago Santos e defendidas por Andrey, goleiro do Sampaio. O Sampaio não ficou só atrás e na primeira chance fez o seu gol. Danielzinho cobrou falta pelo lado direito, levantando na pequena área. O zagueiro Joécio subiu bem e desviou de cabeça.

O mandante continuava mais efetivo no ataque. Aos 18 minutos, Thiago Santos cabeceou e Andrey, de novo, mandou à escanteio. Aos 30 minutos, Claudio Tencati percebeu que poderia arriscar ainda mais, tanto que tirou o volante Rômulo para a entrada de Renato Kayser.

O Atlético ainda teve duas chances. Aos 39 minutos num cruzamento de João Paulo que correu pela linha da pequena área e desviou no pé de Thiago Santos, que não conseguiu empurrar para as redes. Aos 45 minutos, Júlio César invadiu a área pelo lado esquerdo e bateu forte, mas Andrey defendeu em dois tempos.

O segundo tempo começou com os atleticanos, de novo, em cima. O empate saiu aos 11 minutos, após pressão e uma bola recuperada por Júlio César. Quase na linha de fundo ele bateu forte em direção á pequena área e a bola desviou no pé do zagueiro Jaécio, subiu, bateu na trave e entrou: gol contra. Tudo igual no placar.

O empate diminuiu a ansiedade do Atlético que seguiu em busca do gol, diante de um adversário bastante recuado. Mas não conseguiu finalizar em boas condições de superar o atento Andrey, que mostrou muita segurança.

No final, num lance isolado, o time maranhense conquistou o gol da vitória aos 42 minutos. Após falta levantada para a área, o goleiro Jefferson deu rebote e o zagueiro Maracás, que tinha acabado de entrar para fechar a casinha, só deu um toquinho para as redes.

O Atlético-GO volta a campo já na próxima terça-feira diante do Brasil, em Pelotas (RS), a partir das 21h30, abrindo a 32.ª rodada. O Sampaio volta para casa, onde vai receber o Londrina, na sexta-feira, às 21 horas.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-GO 1 x 2 SAMPAIO CORRÊA

ATLÉTICO-GO - Jefferson; Alisson, Lucas Rocha, Gilvan e Bruno Santos; Rômulo (Renato Kayser), Pedro Bambu e Vitinho (Tomas Bastos); João Paulo (André Luís), Thiago Santos e Júlio César. Técnico: Claudio Tencati.

SAMPAIO CORRÊA - Andrey; Luis Gustavo, Joécio, Odair Lucas e Julinho; William Oliveira, Adilson Goiano, João Paulo (Misael), Esquerdinha (Bruninho) e Danielzinho (Maracás); Uilliam. Técnico: Marcinho Guerreiro.

GOLS - Joécio, aos 12 minutos do primeiro tempo. Joécio (contra), aos 11, e Maracás, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Vitinho, João Paulo e Bruno Santos (Atlético-GO). William Oliveira (Sampaio).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).