Sampaio Corrêa bate Brasil em Pelotas e se reabilita na Série B

O Sampaio Corrêa se reabilitou neste sábado no Campeonato Brasileiro da Série B. O time maranhense superou o frio de Pelotas e bateu o Brasil por 2 a 1, no estádio Bento Freitas. O duelo marcou o fechamento da sexta rodada da competição.

O Sampaio encerra, assim, uma sequência de quatro jogos sem vitória. Após vencer o Coritiba na estreia, por 2 a 0, o clube emplacou uma sequência de três derrotas e um empate. A vitória dá um fôlego aos maranhenses, que assumem a 13.ª posição, com sete pontos. Os gaúchos perderam a segunda seguida e caíram para zona de rebaixamento, com cinco pontos, no 17.º lugar.

O Sampaio Corrêa criou as melhores oportunidades do primeiro tempo. Aos 17 minutos, o lateral Bruno Moura cobrou falta da direita, o zagueiro Fredson se desmarcou e cabeceou no canto esquerdo do goleiro Marcelo Pitol.

Apesar do time gaúcho tentar pressionar nos últimos minutos, quem voltou a balançar as redes foi a equipe maranhense. Aos 46 minutos, o atacante Bruninho cruzou da direita e o zagueiro Heverton mandou de cabeça contra o próprio gol.

Na segunda etapa, o Brasil voltou com uma postura totalmente diferente. Aos 17 minutos, conseguiu diminuir. O meia Itaqui cobrou escanteio e o lateral Éder Sciola cabeceou para o gol. Mas embora tenham lutado muito, os donos da casa não tiveram forças para empatar.

No próximo sábado, às 16h30, o Brasil de Pelotas volta a campo para enfrentar o Londrina, em casa. Enquanto isso, o Sampaio Corrêa recebe a Ponte Preta, no dia 28, às 20 horas, no Castelão, em São Luís. Antes, porém, enfrenta o Vitória, na quinta-feira, às 19 horas, no Barradão, em Salvador, pela Copa do Nordeste.

FICHA TÉCNICA

BRASIL DE PELOTAS 1 X 2 SAMPAIO CORRÊA

BRASIL DE PELOTAS - Marcelo Pitol; Éder Sciola, Rafael Vitor, Heverton e Bruno Collaço; Leandro Leite, Toty, Itaqui e Lourency (Valdemir); Michel (Luiz Eduardo) e Welinton Júnior (Kaio). Técnico: Clemer.

SAMPAIO CORRÊA - Andrey; Bruno Moura, Fredson, Maracás e Alyson; Willian, Diego Silva, Fernando Sobral e João Paulo (Silva); Carlão (Alvinho) e Bruninho (Wellington Rato). Técnico: Roberto Fonseca.

GOLS - Fredson, aos 17, e Heverton (contra), aos 46 minutos do primeiro tempo. Éder Sciola, aos 17 minutos no segundo tempo.

ÁRBITRO - Andrey da Silva e Silva (PA).

CARTÕES AMARELOS - Toty, Luiz Eduardo (Brasil de Pelotas); João Paulo, Fernando Sobral, Fredson (Sampaio Corrêa).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).