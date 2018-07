Sampaio Corrêa bate Criciúma, vence a primeira e deixa a lanterna da Série B

O resultado foi suficiente para tirar o time maranhense da lanterna. Os comandados do técnico Wagner Lopes chegaram aos quatro pontos e empurraram o Tupi para o último lugar, com três. O Criciúma, por sua vez, perdeu a chance de dormir no G4 - a zona de acesso - e manteve o quinto lugar com 13 pontos.

No primeiro tempo, nem pareceu que os times estavam praticamente separados por um abismo na tabela de classificação. Os 45 minutos iniciais foram bastante brigados e de pouca inspiração. Melhor tecnicamente, o Criciúma colocou a bola no chão, saiu da marcação do Sampaio Corrêa e teve duas boas chances de marcar em finalizações de Niltinho e Elvis.

Bem mais estável do que nas rodadas passadas, o Sampaio Corrêa conseguiu abrir o placar aos 35 minutos em um belo gol. Edgar limpou um adversário e bateu de curva no ângulo de Luiz, que não teve chances. Antes do intervalo, os donos da casa recuaram perigosamente, mas conseguiram segurar a vantagem.

Na volta dos vestiários, o panorama se manteve. O Sampaio Corrêa ficou com as costas na parede e acabou dando campo para o adversário crescer. Nathan e Gustavo tentaram na bola área, mas o goleiro Rodrigo Ramos apareceu bem e conseguiu salvar os maranhenses. Por outro lado, os donos da casa esperavam um contra-ataque.

No final, na base da pressão, o Criciúma ainda conseguiu criar. Após levantamento para área, Hélio Paraíba testou firme, mas parou em Rodrigo Ramos, que fez grande defesa e garantiu a vitória.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, às 19h15, pela nona rodada. Enquanto o Sampaio Corrêa encara o Vila Nova, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, o Criciúma recebe o Bahia, no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 1 x 0 CRICIÚMA

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo Ramos; Eder Sciola, Fogolari, Luiz Otávio e Rafael Estevam; Renan, Diego Lorenzi, Daniel Barros (Pimentinha) e Léo Gago; Max (William Paulista) e Edgar (Léo Rodrigues). Técnico: Wagner Lopes.

CRICIÚMA - Luiz; Ezequiel, Raphael Silva, Nathan e Niltinho (Hélio Paraíba); João Afonso, Ricardinho e Élvis (Gabriel Leite); Roberto, Gustavo e Juninho (Alex Maranhão). Técnico: Roberto Cavalo.

GOL - Edgar, aos 35 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Renan, Léo Gago, Edgar, William Paulista e Pimentinha (Sampaio Corrêa); Nathan, João Afonso, Gabriel Leite e Ezequiel (Criciúma).

ÁRBITRO - Léo Simão Holanda (CE).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 2.726 pagantes (3.633 no total).

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luís (MA).