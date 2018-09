Sampaio Corrêa bate líder Fortaleza e deixa a lanterna da Série B

Quem esperava uma vitória tranquila do Fortaleza sobre o Sampaio Corrêa, no confronto entre líder e lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, se surpreendeu. O time maranhense triunfou por 1 a 0 no Estádio Castelão, nesta sexta-feira, em São Luis, pela 27.ª rodada, e reascendeu as esperanças de deixar a zona do rebaixamento.

Com a vitória, o Sampaio chegou a 25 pontos e deixou a última colocação para o Boa, que tem um ponto a menos, mas jogará com o Paysandu no sábado. O Fortaleza, mesmo com a derrota, segue na liderança com 47 pontos e não pode ser ultrapassado na rodada, já que o segundo colocado CSA, com um ponto a menos, já jogou. Esse foi o quarto confronto seguido sem vitória do time de Rogério Ceni, que vive sua pior sequência na competição.

O jogo começou movimentado e a primeira grande chance foi do Fortaleza. Marcinho fez fila dentro da área e foi derrubado pelo goleiro Andrey, que cometeu pênalti. Bruno Melo bateu no canto esquerdo, mas Andrey foi buscar com uma linda defesa. Ele espalmou para escanteio.

O pênalti perdido mexeu com os ânimos do time cearense e o Sampaio cresceu na partida. Aos 42 minutos, Fernando Sobral fez jogada pela esquerda e bateu na trave. Bruninho se antecipou à defesa adversária e pegou o rebote para abrir o placar.

A segunda etapa teve ritmo mais lento, com o Fortaleza tentando pressionar, mas falhando muito e desperdiçando as jogadas com erros de passe ou tentativas de ligação direta para o ataque.

Fechado, o Sampaio Corrêa recorreu aos contra-ataques e mostrou mais disposição para brigar por cada bola. Empurrado pela torcida, o time da casa foi mais vibrante e garantiu a importante vitória contra o líder da Série B.

O Fortaleza volta a campo na próxima sexta-feira, quando recebe o Vila Nova, no Castelão, pela 28.ª rodada da Série B. Em 22 de setembro, um sábado, o Sampaio visitará o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 1 X 0 FORTALEZA

SAMPAIO CORRÊA - Andrey; Luis Gustavo (Bruno Moura), Joécio, César Sampaio e Alyson; William Oliveira, Fernando Sobral e Eloir (Marcos Aurélio); João Paulo (Wellington Rato), Bruninho e Uilliam. Técnico: Marcinho Guerreiro.

FORTALEZA - Marcelo Boeck; Tinga, Ligger (Éderson), Roger Carvalho e Bruno Melo; Derley, Felipe e Dodô; Rodolfo (Romarinho), Marcinho (Wilson) e Gustavo Henrique. Técnico: Rogério Ceni.

GOL - Bruninho, aos 42 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

CARTÕES AMARELOS - César Sampaio, Andrey, Alyson, João Paulo e Uilliam (Sampaio Corrêa).

RENDA - R$ 30.940,00.

PÚBLICO - 3.095 pagantes (4.503 no total).

LOCAL - Castelão, em São Luís (MA).