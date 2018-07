Sampaio Corrêa bate Paysandu, encerra jejum e encosta no G4 da Série B O Sampaio Corrêa derrotou o Paysandu por 2 a 0, neste sábado, no estádio do Castelão, em São Luís, e encerrou um jejum de cinco jogos sem vitória na Série B. O resultado voltou a dar esperanças de o time da casa conseguir o acesso - foi aos 50 pontos, a quatro da quarta colocação. Os visitantes chegaram ao sexto jogo sem triunfo, com dois empates e quatro derrotas. Estão em sétimo lugar, com 49 pontos.