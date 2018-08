Sampaio Corrêa bate Paysandu fora de casa e encerra jejum de 12 jogos

O Sampaio Corrêa finalmente voltou a vencer, após tropeçar por 12 jogos seguidos. O time maranhense derrotou o Paysandu por 1 a 0, neste sábado, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B e respirou na competição. O jogo foi no estádio da Curuzu, em Belém.

A vitória garante o Sampaio Corrêa fora da lanterna por mais uma rodada. Com 21 pontos, o time fica na 19ª colocação, a quatro pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é justamente o Paysandu, o 16º.

Com o gramado encharcado por conta da chuva, o jogo teve chances de perigo para as duas equipes desde os primeiros minutos. Com mais posse de bola, o Paysandu teve ao menos duas oportunidades claras de gol, enquanto o Sampaio Corrêa adotou postura para contra-atacar, mas também levou perigo ao adversário, tendo criado as melhores jogadas no início e no fim da primeira etapa.

Apesar de ter sido o Paysandu quem criou a primeira boa chance da etapa final, o Sampaio Corrêa cresceu no jogo após o intervalo e conseguiu boas tentativas. O gol do time visitante foi amadurecendo até que, aos 24 minutos, o atacante Uilliam conseguiu um desvio e fez 1 a 0 para os maranhenses.

Consistente na segunda etapa, o Sampaio Corrêa manteve a organização na maior parte do tempo após fazer o gol. Ainda assim, o time da casa teve grande chance de empatar aos 36 minutos, mas Claudinho desperdiçou. Após quase fazer o segundo no final do jogo, o Sampaio Corrêa teve o volante Adilson Goiano expulso e precisou que se defender com um a menos nos últimos minutos.

Há cinco jogos sem vencer, o Paysandu buscará a recuperação na 24ª rodada diante do Juventude, novamente no estádio da Curuzu, em jogo marcado para a próxima sexta-feira, às 19h15. No mesmo dia, só que às 21h30, o Sampaio Corrêa jogará fora de casa contra o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 0 x 1 SAMPAIO CORRÊA

PAYSANDU - Renan Rocha; Jonathan, Perema, Timbó e Guilherme Santos; Renato Augusto, Lucas Geovani, Pedro Carmona (Mike), Alan Calbergue (Moisés) e Thomaz (Claudinho); Hugo Almeida. Técnico: Guilherme Alves.

SAMPAIO CORRÊA - Busatto; Luis Gustavo (Bruno Moura), Rogério, Maracás e Julinho; Adilson Goiano, Jocinei (William Oliveira) e Fernando Sobral; Matheuzinho (Eloir), Uilliam e Bruninho. Técnico: Paulo Roberto Santos

GOL - Uilliam, aos 24 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Léo Simão Holanda (CE).

CARTÕES AMARELOS - Guilherme Santos, Renato Augusto, Mike e Jonathan (Paysandu); Luis Gustavo, Jocinei, Eloir e Fernando Sobral (Sampaio Corrêa).

CARTÃO VERMELHO - Adilson Goiano (Sampaio Corrêa).

RENDA - R$ 86.085,00.

PÚBLICO - 2.518 pagantes (5.326 no total).

LOCAL - Estádio da Curuzu, em Belém (PA).