Sampaio Corrêa bate Santa Cruz e volta à briga pelo G-4

O Sampaio Corrêa entrou novamente na briga pelas quatro primeiras colocações do Campeonato Brasileiro da Série B com a vitória diante do Santa Cruz por 2 a 0, fora de casa, nesta terça-feira, no estádio do Arruda, no Recife, pela 37.ª rodada.

Com o resultado, o Sampaio Corrêa soma a sua segunda vitória seguida e sobe para a nona posição com 53 pontos, a três do Boa, primeiro time dentro do G4. Já o Santa Cruz fica cada vez mais longe do acesso. Há quatro jogos sem vitórias, aparece na 10.ª posição com 52.

O primeiro tempo foi equilibrado. Mesmo longe do G-4, o clube maranhense começou melhor e perdeu boa chance de gol com Uillian Corrêa. Com dificuldade para furar o bloqueio defensivo, os pernambucanos arriscavam de fora da área. Em uma delas, Wescley obrigou Rodrigo Ramos a fazer boa defesa.

Na segunda etapa, o Sampaio Corrêa voltou melhor e foi logo abrindo o marcador. Após bate-rebate na área, a bola sobrou para Válber. O meia soltou o pé e estufou as redes defendida por Tiago Cardoso.

O Santa Cruz tentava, mas pecava na hora de finalizar a gol. Já o Sampaio Corrêa era efetivo quando chegava ao ataque e decretou o placar da partida aos 23 minutos, quando Luis Otávio recebeu do lado esquerdo de campo e cabeceou para fazer o segundo. O clube pernambucano até tentou uma reação, mas foi presa fácil para os visitantes.

Nas últimas duas rodadas, o Santa Cruz recebe o Avaí e fecha a temporada fora de casa, em Goiânia, diante do Atlético Goianiense. O Sampaio Corrêa vai receber o Atlético neste final de semana e depois vai sair diante do América-MG, em Belo Horizonte, no estádio Independência.

FICHA TÉCNICA

SANTA CRUZ 0 x 2 SAMPAIO CORRÊA

SANTA CRUZ - Tiago Cardoso; Tony, Everton Sena, Renan e Tiago Costa; Sandro Manoel, Memo (Cassiano), Natan (Emerson Santos) e Wescley; Keno (Pingo) e Léo Gamalho. Técnico: Oliveira Canindé.

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo Ramos; Daniel, Mimica, Luis Otávio e Willian Simões; Marino, Jonas (Robson Simplício), Uillian Correia, Hiltinho (Márcio Diogo) e Válber; Siloé (Willian Paulista). Técnico: Vinícius Saldanha.

GOLS - Válber, aos 3, e Luiz Otávio, aos 23 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Keno e Everton Sena (Santa Cruz); Marino, Jonas, Marino, Uillian Correia e Siloé (Sampaio Corrêa).

ÁRBITRO - Pablo dos Santos Alves (ES).

RENDA - R$ 147.727,00.

PÚBLICO - 14.609 pagantes.

LOCAL - Estádio do Arruda, no Recife (PE).