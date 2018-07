Sampaio Corrêa confirma técnico Paulo Roberto Santos para o lugar de Fonseca

A direção do Sampaio Corrêa confirmou na manhã desta quinta-feira que Paulo Roberto Santos será o técnico da equipe para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Um dia antes Roberto Fonseca deixou o clube depois de completar sete jogos sem vencer, e na vice-lanterna da competição, com apenas 16 pontos. No começo do mês sagrou-se campeão da Copa do Nordeste em cima do Bahia.

O novo treinador é um desejo antigo do clube maranhense, que já tentou a contratação há alguns meses. O acerto já era quase certo em São Luís, mas ainda faltavam detalhes. Paulo Roberto recusou negociar enquanto Roberto Fonseca ainda estivesse no cargo, em respeito ao colega. Mas, assim que o treinador foi desligado, as conversas caminharam rapidamente. Ele depende da regularização no Boletim Informativo Diário (BID), mas ainda não deve estrear no sábado, às 21 horas, contra o Boa, em Varginha (MG).

Paulo Roberto estava sem clube desde o final de junho, quando deixou o São Bento. Ele vinha de uma longa sequência invicta: com 13 jogos sem perder e brigando por uma vaga no G4 - a zona de acesso à primeira divisão. Mas, após a derrota por 1 a 0 para o Londrina, se desentendeu com o presidente Márcio Rogério Dias no vestiário do estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, e acabou desligado do cargo. Agora ele tem a dura missão de tirar o Sampaio Corrêa da zona de rebaixamento.

Com 57 anos, o grande trabalho de Paulo Roberto Santos foi o São Bento de Sorocaba. O treinador assumiu em 2014 ainda na Série A2 do Campeonato Paulista e, com quase quatro anos de trabalho, conseguiu levar o clube para a Série B do Campeonato Brasileiro, com acessos na Série D e Série C. Na carreira ele também já trabalhou no São Caetano, Rio Claro, Guarani, Botafogo-SP, Rio Branco, entre outros, todos no interior de São Paulo.