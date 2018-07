Sampaio Corrêa defende vantagem contra o ABC para ir à final da Copa do Nordeste

Após a classificação dramática do Bahia, ao segurar um empate sem gols diante do Ceará, na Arena Fonte Nova, em Salvador, na última terça-feira, agora é a vez de ABC e Sampaio Corrêa disputarem a outra vaga na final da Copa do Nordeste. O duelo será nesta quinta, às 21h45, no estádio Frasqueirão, em Natal.

No jogo de ida, em São Luis, o Sampaio Corrêa levou a melhor e venceu por 1 a 0. Sendo assim, jogará pelo empate para selar a sua classificação. O ABC precisa de dois ou mais gols de diferença para avançar. Um triunfo pelo placar mínimo fará o jogo ser decidido nos pênaltis.

Em situação delicada na Série B, onde luta contra o rebaixamento, o Sampaio Corrêa aposta todas as suas fichas na Copa do Nordeste. Para chegar na semifinal, ficou em segundo do Grupo D, na primeira fase, atrás apenas do Ceará. E eliminou o Vitória nas quartas-de-final com triunfo em casa, por 3 a 0, e empate sem gols no estádio Barradão, em Salvador.

O ABC está brigando pela classificação na Série C, mas hoje aparece na quinta posição do Grupo A. Na Copa do Nordeste, ficou em segundo na primeira fase, com os mesmos 13 pontos do Vitória. Depois eliminou o Santa Cruz com dois triunfos: 1 a 0 e 4 a 1.

TIMES

O técnico Roberto Fonseca optou pelo mistério e não divulgou a escalação do Sampaio Corrêa. A principal novidade deve ficar pelo retorno do lateral-direito Bruno Moura, recuperado de uma entorse no tornozelo. Willian Oliveira e Rodrigo Fumaça também voltam - eles cumpriram suspensão automática na rodada passada e recuperam seus lugares no time titular.

"Nós sabemos que não podemos jogar só pelo empate. Vamos nos defender, mas vamos também mostrar personalidade quando tivermos a posse de bola", prometeu Roberto Fonseca.

O ABC deve ter um time mais ofensivo. Precisando do resultado positivo para chegar à final, o técnico Ranielle Ribeiro testou a entrada do atacante Matheus Carvalho nos treinos durante a semana. A ideia é que ele comece entre os titulares na vaga de Marcos Júnior. Por outro lado, o goleiro Rodrigo Carvalho ainda se recupera de uma lesão no ombro e segue como dúvida. Gomes deve ser o titular.

"É um grupo que quando precisa mostrar seu valor, ele corresponde. Estamos brigando na parte de cima das principais competições e queremos continuar assim. Vai ser um jogo dificílimo, mas jogaremos em casa e temos totais condições de avançar. Acreditamos na classificação", afirmou Ranille Ribeiro.