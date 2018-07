Sampaio Corrêa derrota ABC por 2 a 1 e mantém luta pelo acesso

O Sampaio Corrêa entrou de vez na briga por vaga no G-4 da Série B. Na tarde deste sábado, o clube maranhense derrotou o ABC por 2 a 1, no Estádio do Castelão, em São Luís, pela 24ª rodada do campeonato. Os gols foram marcados por Edgar e Eloir, enquanto João Paulo descontou para os visitantes.

Após dois tropeços seguidos, o Sampaio Corrêa voltou a vencer e chegou aos 36 pontos, ficando a sete do quarto colocado Vasco. O ABC, por sua vez, já não vence há quatro rodadas e segue com 29 pontos.

Das tribunas, o novo técnico do ABC, Moacir Júnior, escolhido para o lugar de Zé Teodoro, viu um público pequeno no Estádio do Castelão, muito pela paralisação dos ônibus da cidade. E também pôde acompanhar uma atuação fraca da sua equipe, que acabou aceitando o domínio do Sampaio Corrêa.

O clube maranhense abriu o placar em sua primeira descida ao ataque. Aos 12 minutos, Cascata fez bela jogada pelo lado direito de campo e rolou para Edgar, que só teve o trabalho de empurrar para as redes.

O ABC acordou com o gol e começou a sair para o ataque. O clube potiguar apostou na troca de passes e empatou aos 21 minutos. João Paulo achou Rogerinho, que chutou de chapa e acertou o canto esquerdo do goleiro Rodrigo Ramos, marcando o seu primeiro gol na Série B.

A segunda etapa começou mais truncada. As equipes sentiam dificuldades em criar oportunidades a gol, tanto é que a primeira grande chance aconteceu apenas aos 21 minutos, em lance de bola parada. Foi pênalti de Madson em Pimentinha. Na cobrança, Eloir tirou do goleiro e bateu no canto direito, marcando o segundo do Sampaio Corrêa e definindo o placar.

Na próxima rodada, o Sampaio Corrêa enfrenta o Vasco, novamente em São Luís, e o ABC encara o Atlético-GO em Natal - ambos os jogos acontecem na terça-feira.

FICHA TÉCNICA:

SAMPAIO CORRÊA 2 X 1 ABC

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo Ramos; Hiltinho, Luiz Otávio, Mimica e Robinho (Célio Codó e Jonas Maia); Jonas, Uillian, Eloir e Cascata; Pimentinha e Edgar (Válber). Técnico: Lisca.

ABC - Camilo; Madson, Suéliton, Marlon e Samuel (Deyvid Sacconi); Fábio Bahia, Daniel Amora, Michel Benhami e Rogerinho; João Henrique (Xuxa) e João Paulo (Júnior Timbó). Técnico: Zé do Carmo (interino).

GOLS - Edgar, aos 12 e João Paulo, aos 21 minutos do primeiro tempo; Eloir (pênalti), aos 21 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Heber Roberto Lopes (SC).

CARTÃO AMARELO - Michel Benhami (ABC).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luís (MA).