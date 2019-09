Sampaio Corrêa derrota Confiança e sai na frente por vaga na final da Série C

O Sampaio Corrêa largou com boa vantagem no início da briga por uma das vagas na final da Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe, comandada pelo técnico João Brigatti, foi a campo no final da tarde deste sábado e venceu o Confiança por 2 a 0, no Batistão, em Aracaju (SE), na ida das semifinais.

Gols marcados fora de casa não contam como critério de desempate, portanto o time maranhense avança mesmo se perder por um gol de diferença na rodada de volta. Já a equipe sergipana precisará de uma vitória por três gols para avançar direto, ou por dois para levar a decisão aos pênaltis. O jogo decisivo será disputado no dia 21, sábado, no Castelão.

Em campo, o Sampaio foi bastante superior. Depois de abrir o placar aos 20 minutos, com um gol de Esquerdinha, viu os adversários cometerem muitos erros e por pouco não ampliou ainda no primeiro tempo. O segundo saiu aos 12 minutos da etapa final, quando Salatiel recebeu livre, de Eloir, e mandou para o fundo da rede. Decepção para a torcida do Confiança que lotou o Batistão, com quase 15 mil torcedores.

No domingo, a partir das 18 horas, Juventude e Náutico começam a disputa pela outra vaga na final, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Existe um pedido de anulação da partida de volta das quartas de final entre Paysandu e Náutico, feito pelo clube paraense, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Apesar disso, a entidade optou por não adiar o jogo.