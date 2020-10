Sampaio Corrêa derrota lanterna Oeste e cola no G-4 da Série B

O Sampaio Corrêa aproveitou a fragilidade do Oeste para vencer por 3 a 0 na tarde deste sábado, na Arena Barueri, pela última rodada do primeiro turno, e entrou de vez na briga por uma vaga no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro.

A segunda vitória seguida por 3 a 0 fez o Sampaio Corrêa chegar aos 27 pontos e pular para o sexto lugar. O time maranhense ainda tem dois jogos adiados a serem realizados. Por outro lado, o Oeste conheceu a nona derrota nos últimos dez jogos e está afundando na lanterna, com apenas sete pontos. Para efeito de comparação, o primeiro time fora da zona da degola é o Cruzeiro, com 20 pontos.

A partida começou morna, mas aos poucos o Sampaio Corrêa foi tomando conta e criando chances, como a cabeçada de Joécio por cima e a finalização de Caio Dantas defendida por Luiz. Quando parecia que o primeiro tempo terminaria empatado, o time maranhense desencantou.

Aos 38, Caio Dantas dominou e deu passe preciso para o zagueiro Paulo Sérgio abrir o placar. Quatro minutos depois, o camisa 9 do Sampaio Corrêa fez mais um bom trabalho de pivô e rolou para Roney finalizar. Luiz viu a bola passar por baixo do seu corpo.

No começo do segundo tempo, Luis Gustavo escapou de ser expulso porque o árbitro não viu o soco dado na nuca de Orinho. Tranquilo no placar, o Sampaio Corrêa diminuiu o ritmo, mas mesmo assim chegou ao terceiro gol. Marcinho chutou, a bola desviou em Luanderson e saiu do alcance de Luiz.

O Sampaio ainda quase fez o quarto em chute de Robson, que passou raspando o travessão. Antes do fim da partida, o Oeste ainda tentou fazer o gol de honra. Orinho exigiu grande defesa de Mota e De Paula finalizou rente a trave.

Em jogo atrasado da quinta rodada, o Sampaio Corrêa encara o Brasil de Pelotas, na terça-feira, às 19h15, no Bento Freitas, em Pelotas. Já o Oeste volta a campo no próximo sábado, contra a líder Chapecoense, às 21 horas, na Arena Condá, em Chapecó, pela 20ª rodada.

FICHA TÉCNICA:

OESTE 0 x 3 SAMPAIO CORRÊA

OESTE - Luiz; Raí Ramos, Vitão, Luanderson e Orinho; Caio, Nilton (Rael), Léo Ceará (De Paula), Kauã Jesus (Éder Sciola) e Mazinho (Matheus Rocha); Bruno Lopes (Bruno Alves). Técnico: Roberto Cavalo.

SAMPAIO CORRÊA - Mota; Luis Gustavo (Joazi), Joécio (Flávio Boaventura), Paulo Sérgio e Marlon; Ferreira, Vinícius Kiss e Marcinho (Robson); Gustavo Ramos (Diego Tavares), Roney (Jackson) e Caio Dantas. Técnico: Léo Condé.

GOLS - Paulo Sérgio, aos 39, e Roney, aos 43 minutos do primeiro tempo. Marcinho, aos 20 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Lopes e Vitão (Oeste); Marcinho, Flávio Boaventura e Luis Gustavo (Sampaio Corrêa).

ÁRBITRO - Diego da Costa Cidral (SC).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).