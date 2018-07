Sampaio Corrêa derrota lanterna Vila Nova e é o quinto colocado

O Sampaio Corrêa voltou a fazer a festa de sua torcida ao vencer o Vila Nova por 2 a 0, neste sábado à noite, no Estádio Castelão, pelo fechamento da 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Este jogo marcou a estreia do técnico Lisca no lugar de Flávio Araújo, que estava no comando por quase três anos. O time maranhense agora soma 22 pontos, em quinto lugar. Por outro lado, os goianos continuam na lanterna, com apenas cinco pontos.

Marcando sob pressão, os maranhenses logo chegaram aos seus gols. E de forma bem parecida. Aos 11 minutos, Willian Simões desceu pelo lado esquerdo e cruzou. A defesa não aliviou e na pequena área Márcio Diogo apareceu para esticar a perna e marcar: 1 a 0. Dois minutos depois, aos 13 minutos, quem desceu pelo lado esquerdo foi Edgar. Ele cruzou e na dividida com os zagueiros a bola tocou em William Paulista e entrou: 2 a 0.

Mesmo em vantagem, o Sampaio Corrêa manteve o ritmo forte e criou outras chances de marcar. Cléber Alves fez duas grandes defesas e teve sorte num chute de longe de Eloir que tocou no travessão e saiu, aos 42 minutos.

No segundo tempo, o Vila Nova voltou com Evandro Paulista no lugar de Hugo e depois com Junior Xuxa na vaga de Paulinho. O time melhorou, mas não encontrou espaços na bem armada defesa maranhense. Lá na frente, o Sampaio continuou criando chances, a ponto de transformar o goleiro Cléber Alves em peça fundamental. Ele evitou que o Vila Nova tomasse uma goleada.

No próximo sábado, às 16h20, o Sampaio Corrêa vai receber a Ponte Preta. Já o Vila Nova vai buscar a reabilitação contra o Atlético-GO, no clássico goiano, sexta-feira, às 21 horas. Todos pela 14.ª rodada.

FICHA TÉCNICA:

SAMPAIO CORRÊA 2 X 0 VILA NOVA-GO

SAMPAIO CORRÊA - Luis Muller; Hiltinho, Edimar, Paulo Sérgio e Willian Simões (Thiaguinho); Jonas, Uillian Corrêa, Márcio Diogo (Valter) e Eloir; Edgar e William Paulista (Pimentinha). Técnico: Lisca.

VILA NOVA-GO - Cléber Alves; Léo Rodrigues, Vitor, Gabriel e Cristiano; Leonardo, Radamés, Nenê Bonilha e Paulinho (Junior Xuxa); Hugo (Evandro Paulista) e Jheimy (Ítalo). Técnico: Márcio Goiano.

GOLS - Márcio Diogo, aos 11, e William Paulista, aos 13 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Charles Hebert Ferreira (AL).

CARTÕES AMARELOS - Gabriel (Vila Nova).

RENDA - R$ 183.675,00.

PÚBLICO - 11.544 pagantes (14.186 total).

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luís (MA).