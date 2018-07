Sampaio Corrêa derruba invicto Luverdense por 1 a 0 na Série B

SÃO LUÍS - Caiu mais um invicto na Série B do Campeonato Brasileiro. Atuando no Estádio Castelão, em São Luís, o Sampaio Corrêa colocou um fim na invencibilidade do Luverdense ao vencer, por 1 a 0, na tarde deste sábado. O jogo, válido pela sétima rodada, foi decidido com um gol de Valber, ainda no primeiro tempo.

Com a vitória, o Sampaio Corrêa emendou dois jogos sem perder e subiu para a décima posição, com oito pontos ganhos. Já o Luverdense sofreu a sua primeira derrota. O time que vinha de três empates e três vitórias está na quarta posição, com 12 pontos.

No início da partida, os dois times se estudaram muito e as chances de gols foram praticamente nulas. O primeiro lance mais concreto apareceu somente aos 18 minutos. O Luverdense chegou com o meia Rubinho, que tocou para Lê. O atacante chutou cruzado e, praticamente em cima da linha, o zagueiro Edimar cortou para escanteio.

Aproveitando-se da falta de criatividade do adversário, o Sampaio Corrêa foi com tudo para frente e conseguiu o gol aos 30 minutos. Depois de um belo passe de Pimentinha, o meia Valber recebeu, invadiu a área e chutou forte de pé esquerdo, sem chances para o goleiro Gabriel Leite.

O segundo tempo começou com 20 minutos de atraso devido a uma queda de energia em um dos refletores do estádio do Castelão. Quando a bola rolou, o Luverdense foi acuado no campo de defesa e conseguiu assustar apenas aos seis minutos, quando depois de um cruzamento de Paulinho, Lê cabeceou por cima.

Daí em diante, só deu o time da casa. Aos dez minutos, em um rápido contra-ataque puxado por Pimentinha, o time maranhense chegou dentro da área. Depois do chute para o gol, Gabriel Leite defendeu e no rebote Pimentinha chutou para fora.

Sem força de reação, o Luverdense continuou se defendendo para não levar mais gols e o resultado acabou satisfazendo o clube maranhense.

Pela oitava rodada, o Sampaio Corrêa volta a campo na próxima terça-feira, às 19h30, para enfrentar a Portuguesa, no estádio do Canindé, em São Paulo. O Luverdense joga na mesma data, mais tarde, às 21h50, contra o Icasa, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde.

FICHA TÉCNICA:

SAMPAIO CORRÊA 1 x 0 LUVERDENSE

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo Ramos; Hiltinho, Paulo Sérgio, Edimar e Willian Simões; Uillian Corrêa, Eloir, Valber (Aloísio) e Márcio Diogo (Edgar); Pimentinha e David Batista (Arlindo Maracanã). Técnico: Flávio Araújo.

LUVERDENSE - Gabriel Leite; Michel Bertasso, Zé Roberto, Braga e Paulinho; Carlão, Gilson (Washington), Rubinho e Fernando (Samuel); Lê e Léo (Felipe Alves). Técnico: Júnior Rocha.

GOL - Valber, aos 30 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Uillian Corrêa, Edgar e Edimar (Sampaio Corrêa). Zé Roberto (Luverdense).

ÁRBITRO - Flávio Feijó de Omena (AL).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luís (MA).