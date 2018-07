Sampaio Corrêa e ABC garantem classificação na Copa do Brasil ABC-RN e Sampaio Corrêa-MA garantiram a classificação à segunda fase da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira. Oito partidas movimentaram a rodada pela primeira fase. O Cruzeiro esbarrou no Campinense-PB e não conseguiu eliminar a volta, enquanto o Flamengo bateu o Confiança-SE por 3 a 0, no jogo da volta, e também assegurou vaga na próxima fase.