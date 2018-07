Sampaio Corrêa e Caxias vencem e lideram na Série C

SÃO PAULO - O Sampaio Corrêa assumiu a liderança do Gripo A do Campeonato Brasileiro da Série C ao golear o Baraúnas, por 4 a 1, em São Luís (MA), neste domingo, quando sete jogos fecharam a quarta rodada. O time maranhense lidera empatado com Luverdense e Fortaleza, que também têm 10 pontos, mas fizeram um jogo a mais. No Grupo B, o Caxias venceu oMogi Mirim, por 1 a 0, em Caxias do Sul (RS) e lidera sozinho.

Além da goleada do Sampaio, o Luverdense, em Lucas do Rio Verde (MT), enfiou 4 a 0 em cima do Treze. O Santa Cruz, que sábado venceu o Fortaleza, por 2 a 1, aparece em quatro lugar, com nove pontos, mas também com quatro jogos.

O Cuiabá ganhou importantes posições, aparecendo em quinto lugar, com sete pontos, depois de vencer, em casa, por 3 a 0, o Águia-PA, também com sete pontos, mas em sexto lugar pelo saldo de gols.

Em Maceió, o Brasiliense derrubou o CRB, por 1 a 0, deixando a zona de rebaixamento. O time candango, com quatro pontos, aparece em sétimo lugar, na frente do Baraúnas, também com quatro pontos. Na zona de rebaixamento, estão Treze, com quatro, CRB, com dois, e Rio Branco-AC, sem pontuar.

LÍDER ISOLADO

No Grupo B, o Caxias só fez 1 a 0 sobre o Mogi Mirim, chegando aos 10 pontos, contra seis do time paulista, ainda em quarto lugar. Vila Nova e Madureira aparecem atrás do líder com sete pontos, porque sábado venceram seus jogos, respectivamente, em cima de Crac e Duque de Caxias.

Em Campinas, empate sem gols entre dois paulistas: Guarani, com seis pontos, em sexto, e Barueri, em oitavo, com cinco. O Betim venceu o Macaé por 3 a 0 atingindo os cinco pontos, em sétimo lugar. Na zona de rebaixamento estão Duque de Caxias e Crac-GO, com um ponto cada.

Confira os resultados deste domingo na Serie C:

Guarani 0 x 0 Barueri

Betim 3 x 0 Macaé

Caxias 1 x 0 Mogi Mirim

Sampaio Corrêa 4 x 1 Baraúnas

Luverdense 4 x 0 Treze

Cuiabá 3 x 0 Águia

CRB 0 x 1 Brasiliense