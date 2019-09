Sampaio Corrêa e Confiança superam gaúchos e conquistam o acesso na Série C

Sampaio Corrêa e Confiança são os dois novos integrantes confirmados para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2020. A dupla nordestina foi a campo na noite deste sábado pela rodada de volta das quartas de final da Série C e conquistaram o direito de disputar a próxima edição da segunda divisão nacional. Os dois, aliás, vão se enfrentar nas semifinais.

O acesso teve um gosto mais do que especial para o Confiança, que não disputa a Série B há 27 anos, desde 1992. Para conseguir o tão esperado retorno, o time sergipano empatou por 1 a 1 com o Ypiranga, jogando fora de casa, em Erechim (RS). A igualdade no placar serviu para garantir o acesso porque o jogo de ida, em Aracaju (SE), terminou em vitória por 1 a 0 para os donos da casa.

O Sampaio Corrêa, por sua vez, fez um jogo emocionante com o São José-RS, no Castelão, em São Luís (MA), e subiu ao vencer por 3 a 2, após empate sem gols em Porto Alegre (RS), na primeira partida. A equipe maranhense foi rebaixada da Série B no ano passado, enquanto o São José buscava a participação pela primeira vez na história, assim como o Ypiranga.

Restam ainda dois acessos a serem definidos. No domingo, às 18 horas, Náutico e Paysandu fazem um duelo cheio de tradição no estádio dos Aflitos, depois do empate por 0 a 0 no Mangueirão. O cenário é o mesmo para a decisão entre Imperatriz e Juventude, que empataram sem gols no estádio Frei Epifânio e jogarão pelo acesso na segunda-feira, a partir das 20 horas, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Confira os jogos de volta das quartas de final:

Sábado

Sampaio Corrêa-MA 3 x 2 São José-RS (ida 0 x 0)

Ypiranga-RS 1 x 1 Confiança-SE (ida 0 x 1)

Domingo

18h - Náutico-PE x Paysandu (ida 0 x 0)

Segunda-feira

20h - Juventude-RS x Imperatriz-MA (ida 0 x 0)