Sampaio Corrêa e CRB ficam no empate pela Série B

Um tempo de cada time e um resultado que não serviu para ninguém. Este foi o retrato do empate por 1 a 1 entre Sampaio Corrêa e CRB, na tarde deste sábado, no Estádio Castelão, em São Luís, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o pontinho conquistado fora de casa, o quarto colocado CRB ganhou companhia de Avaí e Londrina na briga pelo G4, chegando aos 39 pontos, junto com Avaí e Londrina, mas levando vantagem no saldo de gols (5, 3 e 2, respectivamente). O Sampaio Corrêa, por sua vez, segue na lanterna com apenas 21, cada vez mais distante do primeiro time fora da degola.

O primeiro tempo foi bastante dinâmico. O Sampaio Corrêa tentou assumir o controle do duelo, mas esbarrou nas próprias limitações e não transformou a superioridade em gols. O CRB também não conseguiu criar e se aproveitar dos erros do rival.

Mesmo com a pressão, os donos da casa não obrigaram Júlio César a trabalhar. A única chance de perigo veio em cruzamento de Gustavo Marmetini que passou na frente da pequena área. Os visitantes ainda tentaram chegar em jogadas de bola parada. Após cobrança de escanteio, Marcos bateu colocado e exigiu grande defesa de Rodrigo Ramos. Pouco antes do intervalo, porém, o Sampaio abriu o placar. Pimentinha tentou jogada individual e foi derrubado. A arbitragem assinalou pênalti, convertido com categoria por Gustavo Marmetini.

No segundo tempo, o técnico Mazola Júnior voltou com Assisinho e Bocão e o CRB não demorou a empatar. Luidy tentou jogada individual e foi derrubado na área: pênalti. Na cobrança, Neto Baiano não deu chances para Rodrigo Ramos e marcou aos nove minutos.

Precisando do resultado, o Sampaio Corrêa se lançou ao ataque, mas encontrou dificuldades em penetrar na defesa adversária. No fim, Edgar arrancou no meio da marcação e finalizou na saída de Júlio César, que conseguiu se recuperar e fazer a defesa.

O Sampaio Corrêa volta a campo contra o Criciúma, na próxima sexta-feira, às 19h15, no Heriberto Hulse, em Santa Catarina. No sábado, o CRB recebe o Bahia, às 16h20, no Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 1 X 1 CRB

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo Ramos; Éder Sciola (Thiago Santos), Luiz Otávio, Wágner e Heverton; Tássio, Diego Lorenzi (Hiltinho), Renan Luís e Gustavo Marmentini; Jean Carlos (Edgar) e Pimentinha. Técnico: Flávio Araújo.

CRB - Júlio César; Marcos (Bocão), Diego Jussani, Flávio Boaventura e Diego; Geandro, Matheus Galdezani, Luidy e Gerson Magrão; Roger Gaúcho (Assisinho) e Neto Baiano (Zé Carlos). Técnico: Mazola Júnior

GOLS - Gustavo Marmentini aos 45 minutos do primeiro tempo e Neto Baiano aos nove minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Vinícius Furlan (SP).

CARTÕES AMARELOS - Wágner, Heverton, Diego Lorenzi e Edgar (Sampaio Corrêa); Marcos, Geandro e Neto Baiano (CRB).

RENDA - R$ 50.670.

PÚBLICO - 4.759 pagantes (6.627 total).

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luís (MA).