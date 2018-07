Sampaio Corrêa e Goiás empatam sem gols e continuam na zona de queda da Série B

Sampaio Corrêa e Goiás fizeram um jogo movimentado e de muitas oportunidades de gol no estádio Castelão, em São Luis, nesta terça-feira, pela 19.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, ninguém conseguiu mexer no placar e o empate sem gols foi ruim para os dois times, que seguem brigando contra o rebaixamento.

O Goiás, com 20 pontos, poderia ter deixado a zona da degola em caso de vitória, mas permanece na 17.ª colocação, empatado com o Bragantino, que fica em 16.º por ter uma vitória a mais: 5 a 4. Com 13 pontos, o Sampaio Corrêa está em situação ainda mais delicada. O time maranhense é o lanterna e já vê os principais adversários na luta pela permanência na divisão abrirem vantagem. O penúltimo colocado é o Joinville, que soma 17 pontos.

O jogo começou aberto e mesmo com os dois times buscando o gol, ninguém conseguiu alterar o placar. Na melhor oportunidade da primeira etapa, Pimentinha fez bela jogada para o mandante pela esquerda e a bola sobrou para Edgar bater rasteiro para fora. O Goiás respondia em contra-ataques, mas falhava no último passe, desperdiçando boas chances de deixar os atacantes Carlos Eduardo e Cassiano em boas condições de finalizar.

Conforme o jogo foi se aproximando do final, os dois goleiros passaram a se destacar. Rodrigo Ramos, do Sampaio Corrêa, evitou gols certos do Goiás defendendo dois chutes de Carlos Eduardo, enquanto que Ivan respondeu com bela defesa em lance de bate-rebate dentro da área e abafando chegada de Edgar nos minutos finais.

Os treinadores buscaram ainda mais agressividade com as substituições da segunda etapa. Mas não adiantou. O jogo foi movimentado e com muitas jogadas de perigo para os dois lados, mas o placar permaneceu inalterado até o apito final.

As duas equipes voltam a campo neste sábado pela 20.ª rodada da Série B. Às 16h30, o Sampaio Corrêa enfrenta o Vasco no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). Às 21 horas, é a vez do Goiás receber o Tupi no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 0 x 0 GOIÁS

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo Ramos; Éder Sciola, Luiz Otávio, Wagner e Renan Luís; Diogo Orlando, Tássio (Enercino) e Rayllan (Lucas Sotero); Edgar, Elias e Pimentinha. Técnico: Flávio Araújo.

GOIÁS - Ivan; Léo Sena, Alex Alves, Wesley Matos e Jefferson; Adriano (David), Patrick, Léo Lima e Daniel Carvalho (Cléo); Carlos Eduardo e Cassiano. Técnico: Léo Condé.

CARTÕES AMARELOS - Wagner (Sampaio Corrêa); Cassiano (Goiás).

ÁRBITRO - Thiago Duarte Peixoto (SP).

RENDA - R$ 45.350,00.

PÚBLICO - 4.685 pagantes (6.435 no total).

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luís (MA).