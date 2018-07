Sampaio Corrêa e Portuguesa empatam em São Luís

A Portuguesa completou nesta terça-feira o seu oitavo jogo sem vitória, mas, pelo menos dessa vez, não perdeu na Série B. O time paulista foi até São Luís e ficou no 0 a 0 com o Sampaio Corrêa, diante de quase 20 mil torcedores no Estádio Castelão, pela 27ª rodada do campeonato.

O resultado pouco alterou a situação de ambos na Série B. O Sampaio Corrêa tem agora 41 pontos, ainda vivo na luta pelo acesso. E a Portuguesa continua na zona do rebaixamento, com apenas 21 pontos.

Sem meias de armação, o técnico Lisca optou por escalar o Sampaio Corrêa com três volantes e três atacantes. Mas a bola não chegava na frente. De outro lado, com um time desfalcado, Vagner Benazzi abriu mão de chegar ao ataque, fazendo a Portuguesa jogar claramente pelo empate.

A única chance de gol do primeiro tempo saiu aos seis minutos, quando Léo Costa cobrou falta da intermediária, a bola quicou na frente de Rodrigo Ramos, que espalmou com a mão direita. Dois jogadores da Lusa estavam no rebote, mas não pegaram a bola.

No segundo tempo, quem teve a primeira chance foi o time da casa. Aos 14 minutos, Pimentinha recebeu sozinho dentro da área e bateu forte de perna esquerda. O goleiro Rafael Santos mandou para escanteio.

O Sampaio Corrêa voltou a ameaçar aos 21 minutos, num chute de Uillian Correia. E teve outra chance aos 30, na falta de Válber em que Rafael Santos fez grande defesa. Do outro lado, a Portuguesa tratou de assegurar o empate fora de casa.

Agora, os dois times voltam a campo na terça-feira que vem, quando acontece a 28ª rodada. O Sampaio Corrêa visita o Ceará, enquanto a Portuguesa recebe o Vasco.

FICHA TÉCNICA:

SAMPAIO CORRÊA 0 x 0 PORTUGUESA

SAMPAIO CORREA - Rodrigo Ramos; Toti (Hiltinho), Mimica, Luiz Otávio e Gilton Ribeiro (Válber); Jonas, Uillian Correia e Eloir; Pimentinha (Siloé), William Paulista e Edgar. Técnico: Lisca.

PORTUGUESA - Rafael Santos; Maycon, André Astorga, Matheus Alonso e Jean Mota; Renan, Diogo Orlando, Allan Dias e Léo Costa (Gabriel Xavier); Jânio (Serginho) e Bruno Morais (Matheus Santos). Técnico: Vagner Benazzi.

ÁRBITRO - Paulo Henrique de Godoy Bezerra (SC).

CARTÕES AMARELOS - Matheus Alonso, Diogo Orlando e André Astorga (Portuguesa).

RENDA - R$ 178.255,00.

PÚBLICO - 15.604 pagantes (19.941 total).

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luis (MA).