Sampaio Corrêa e Remo ganham e são os líderes na Série C do Campeonato Brasileiro

O Sampaio Corrêa levou a melhor em cima do Ferroviário na briga direta pela liderança do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional. Em um dos sete jogos disputados neste domingo pela quinta rodada, o time maranhense venceu o representante do Ceará por 3 a 1, na cidade de São Luis. No Grupo B, o líder é o Remo, que ganhou em Belém do Atlético Acreano por 2 a 0.

Com a vitória em casa, o Sampaio Corrêa assumiu a ponta com 11 pontos, um na frente do Ferroviário, que agora não é mais invicto no Grupo A. Outro que não perdeu ainda que se deu bem foi o Botafogo-PB, que em João Pessoa fez 2 a 1 em cima do Imperatriz, que fica com cinco pontos, em sétimo lugar.

O time paraibano está com nove pontos, em terceiro, dois na frente do Náutico, que fecha a zona de classificação. Nesta quarta-feira, o Botafogo-PB vai disputar em casa o título da Copa do Nordeste diante do Fortaleza, que levou a melhor na Arena Castelão, em Fortaleza, ao vencer por 1 a 0.

Na briga por posições, em Natal, o Globo venceu o Treze por 3 a 1, chegando aos seis pontos, em quinto lugar. O time paraibano continua com três, na lanterna.

OS INVICTOS

No Grupo B, dois times se mantiveram invictos. O Remo assumiu a liderança isolada, com 11 pontos, ao ganhar no estádio Mangueirão, por 2 a 0, do Atlético Acreano, com três e na lanterna. O Volta Redonda deu sorte porque buscou o empate por 1 a 1 contra o Luverdense, no Mato Grosso, em um pênalti cobrado por João Carlos aos 52 minutos do segundo tempo. O sacrifício valeu a vice-liderança, com nove pontos, enquanto que o rival chega aos três pontos, em nono e penúltimo lugar.

O Boa frustrou os planos do Paysandu de encostar nos líderes ao vencer em Varginha (MG) por 2 a 0. O clube mineiro chegou aos cinco pontos, em sétimo lugar, enquanto que o do Pará estaciona nos sete, em quarto, dois atrás do Juventude, em terceiro.

Outro time mineiro, o Tombense se deu bem no Sul ao vencer por 1 a 0 o Ypiranga, mesmo atuando na cidade de Erechim (RS). Ambos têm cinco pontos, mas o clube gaúcho está em sexto e o mineiro, em oitavo.

A sexta rodada vai ser disputada no próximo final de semana. Os 20 clubes estão divididos em dois grupos de 10. Eles se enfrentam em dois turnos, em um total de 18 jogos. Os quatro melhores avançam às quartas de final, enquanto que os dois piores de cada grupo vão ser rebaixados para a Série D de 2020.

Confira a 5.ª rodada da Série C do Brasileiro:

Sábado

Confiança-SE 1 x 1 Náutico-PE

São José-RS 1 x 1 Juventude-RS

Santa Cruz-PE 2 x 1 ABC-RN

Domingo

Ypiranga-RS 0 x 1 Tombense-MG

Remo-PA 2 x 0 Atlético Acreano-AC

Globo-RN 3 x 1 Treze-PB

Sampaio Corrêa-MA 3 x 1 Ferroviário-CE

Luverdense-MT 1 x 1 Volta Redonda-RJ

Botafogo-PB 2 x 1 Imperatriz-MA

Boa-MG 2 x 0 Paysandu-PA