Sampaio Corrêa e Santa Cruz empatam e seguem fora do G4 da Série B

Esse Foi o terceiro jogo sem vitória do time maranhense, que permaneceu com 45 pontos, mas agora em sétimo lugar. Antes havia empatado com Criciúma e Bahia, ambos por 1 a 1 e fora de casa.

Enquanto isso, o Santa Cruz teve interrompida a série de três vitórias consecutivas. Antes de enfrentar o Sampaio Corrêa derrotou Luverdense, por 2 a 0, Boa por 3 a 1 e Ceará por 2 a 1. O empate deixa o time pernambucano com os mesmos 45 pontos do adversário, mas em sexto por ter maior número de vitórias: 13 a 12.

O primeiro tempo do jogo foi equilibrado e com postura ofensiva das equipes. Os maranhenses pressionaram nos primeiros 15 minutos, enquanto o time pernambucano teve tranquilidade e melhorou em campo após os 30, quando chegou a ter um gol anulado, do zagueiro Danny Morais. Ainda assim o placar não foi alterado até o intervalo.

No segundo tempo, o Sampaio Corrêa foi mais ao ataque, mas seguiu esbarrando na defesa do Santa Cruz. Em um dos lances de perigo, aos oito minutos, o meia William Simões cobrou falta e o goleiro Tiago Cardoso fez grande defesa. Os pernambucanos atuaram mais recuados e apostaram nos contra-ataques para vencer. Mas, apesar do objetivo a partida não teve o placar alterado.

O Sampaio Corrêa volta a campo na próxima sexta-feira para enfrentar o líder Botafogo, às 21 horas, novamente no Estádio Castelão, em São Luís. Enquanto isso, o Santa Cruz receberá o Bragantino na terça-feira, às 21 horas, no Arruda, no Recife.

FICHA TÉCNICA:

SAMPAIO CORRÊA 0 X 0 SANTA CRUZ

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo Viana; Daniel (Léo Rodrigues), Edimar Plínio e William Simões; Diones, Léo Salino, Válber e Nadson (Pimentinha); Edgar e Jheimy. Técnico: Léo Condé.

SANTA CRUZ - Tiago Cardoso; Vitor (Bruninho), Danny Morais, Alemão e Allan (Marlon); Wellington, Daniel Costa (Renatinho), João Paulo, Lelê e Lusinho; Grafite. Técnico: Marcelo Martelotte.

ÁRBITRO - Francisco Carlos do Nascimento (AL)

CARTÕES AMARELOS - Daniel e Edimar (Sampaio Corrêa); Wellington (Santa Cruz)

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luís (MA)