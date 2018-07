Sampaio Corrêa e Santa Cruz ficam no empate sem gols na Série B

Um resultado que não foi bom para nenhum dos dois. É assim que pode ser considerado o empate sem gols entre Sampaio Corrêa e Santa Cruz. A partida foi realizada nesta terça-feira, no estádio Castelão, em São Luiz, e válida pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Sem vencer há quatro partidas - dois empates e duas derrotas -, o time maranhense continua distante dos quatro primeiros colocados e, com 24 pontos, aparece apenas na zona intermediária. A situação do Santa Cruz é parecida, já que o time tem um ponto a menos e vê o G-4 cada vez mais longe. Esse foi o oitavo empate dos pernambucanos.

O primeiro tempo foi totalmente dominado pelo Sampaio Corrêa, que encurralou o Santa Cruz em seu campo de defesa e criou pelo menos três grandes oportunidades de abrir o placar.

O Santa Cruz voltou do intervalo mais acordado e criou duas boas chances logo nos primeiros minutos. Depois disso, a partida caiu de produção e o Sampaio Corrêa foi levar perigo apenas aos 35 minutos, quando Edgar invadiu a área e bateu para linda defesa de Tiago Cardoso.

O Sampaio Corrêa volta a campo neste sábado contra o Atlético Goianiense, às 16h20, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 18.ª rodada. No mesmo dia e horário, o Santa Cruz vai até Florianópolis para enfrentar o Avaí, no estádio da Ressacada.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 0 x 0 SANTA CRUZ

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo Ramos; Hiltinho, Edimar, Luiz Otávio e Willian Simões; Jonas, Uillian Corrêa (Marino), Eloir e Márcio Diogo (Cleitinho); Edgar e William Paulista (Pimentinha). Técnico: Lisca.

SANTA CRUZ - Tiago Cardoso; Tony, Renan Fonseca, Everton Sena e Renatinho (Julinho); Sandro Manoel, Danilo Pires, Wescley (Memo) e Carlos Alberto; Keno (Pingo) e Léo Gamalho. Técnico: Sérgio Guedes.

CARTÃO AMARELO - Willian Simões (Sampaio Corrêa).

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (Fifa/RS).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 12.808 pagantes.

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luis (MA).