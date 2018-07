Sampaio Corrêa empata com Luverdense e lidera Série C

SÃO PAULO - O Sampaio Corrêa-MA manteve a liderança isolada do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional - ao empatar, por 1 a 1, com o Luverdense-MT, nesta quarta-feira, no estádio Castelão, em São Luis, pela quinta rodada. O time maranhense soma 14 pontos, seguido pelo próprio rival do Mato Grosso, com 11. Completam o G4 - a zona de classificação - Cuiabá-MT e Fortaleza-CE, com dez pontos cada.

Como era esperado, o jogo foi bastante equilibrado. Os dois gols saíram no primeiro tempo. Washington, de cabeça, abriu o placar para os visitantes, aos 25 minutos. Mas o experiente Arlindo Maracanã empatou para o time da casa aos 38.

Na cidade de Rio Branco, capital do Acre, o Rio Branco conquistou a sua primeira vitória ao bater o CRB, de Alagoas, por 1 a 0, pela 25.ª rodada. O gol foi marcado por Testinha. Apesar da vitória, o time acreano ainda é o lanterna, com três pontos, enquanto que o CRB, com seis, continua na oitava posição, bem perto da zona de rebaixamento - os últimos três colocados do Grupo A serão rebaixados para a Série D de 2014.