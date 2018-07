Sampaio Corrêa apenas empata com o Macaé e deixa o G-4 da Série B

Durou pouco a permanência do Sampaio Corrêa no G4, a zona de acesso da Série B. Na tarde deste sábado, o time maranhense empatou por 1 a 1, com o Macaé, no Estádio Moacyrzão, pela 21.ª rodada e foi ultrapassado na classificação pelo Paysandu, que agora está entre os quatro primeiros colocados.

Com o resultado, o time de Léo Condé caiu para a quinta colocação, com 35 pontos, mesma pontuação do América-MG, mas ficando atrás pelo saldo de gols - oito contra sete. Já o Macaé é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento, em 16.º lugar, com 25 pontos.

A partida desta sábado começou bastante morna, com os dois times falhando nos passes e se estudando. Logo que chegou dentro da área, o Macaé abriu o placar. Aos 36 minutos, o volante Fernando Neto apareceu de surpresa, recebeu a bola e chutou fraco e rasteiro. O goleiro Rodrigo falhou e a bola entrou no fundo das redes.

Quando a partida já se encaminhava para o intervalo, o time maranhense chegou ao empate. Aos 44 minutos, Válber cruzou para Douglas. O camisa 9 desviou de cabeça e Pimentinha apareceu na segunda trave para desviar dentro do gol.

O segundo tempo foi bastante parecido com a primeira etapa. Logo aos seis minutos, o goleiro Rafael, do Macaé, teve que trabalhar. Willian Simões soltou uma bomba de fora da área, que o camisa 1 espalmou.

O time maranhense voltou a criar uma boa oportunidade aos 26 minutos. Nádson cruzou para a área e Rafael espalmou a bola nos pés de Válber. Praticamente em cima da linha, o meia escorou para fora.

Pela 22.ª rodada, os dois times voltam a campo na terça-feira. O Macaé joga às 21h30, contra o oeste, no Estádio José Liberatti, em Osasco. Enquanto isso, o Sampaio Corrêa atuará no Castelão, em São Luís, contra o Mogi Mirim, às 20h30.

FICHA TÉCNICA:

MACAÉ 1 X 1 SAMPAIO CORRÊA

MACAÉ - Rafael; Henrique, Brinner, Renato Santos e Diego; Thiago Cardoso, Alisson e Fernando Neto; Pipico (Aloísio), Anselmo (Romário) e Jones (Marquinho). Técnico: Josué Teixeira.

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo; Daniel, Plínio, Mimica e William Simões; Diones, Léo Salino (Dê), Nadson, Válber e Pimentinha (Edgar); Douglas (Jheimy). Técnico: Léo Condé.

GOLS - Fernando Neto, aos 36 e Pimentinha, aos 44 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Paulo Henrique de Melo Salmazio (MS)

CARTÕES AMARELOS - Pipico e Brinner (Macaé)

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Moacyrzão, em Macaé (RJ)