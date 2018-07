Sampaio Corrêa empata com Paraná e fecha campanha em 8º lugar

Com o resultado, o Sampaio Corrêa fica na oitava posição, com 58 pontos. Colocação que tem gosto amargo, já que o clube brigou pelas primeiras posições e chegou a sonhar com o acesso ao Brasileirão. De outro lado, o Paraná encerra o campeonato na 13.ª posição, com 47 pontos. Os paranaenses entraram na competição com o objetivo de permanência na Série B, já que é grande a crise financeira no time.

Os dois times fizeram um primeiro tempo fraco tecnicamente e com poucas chances de gol. Os maranhenses começaram melhor o jogo, mas foi o Paraná que abriu o placar. Aos 14 minutos, Carlão aproveitou sobra na área e mandou para as redes.

No segundo tempo o futebol apresentado foi o mesmo, só que com o Sampaio Corrêa sendo mais incisivo e colocando a bola dentro do gol. Logo aos 11 minutos, Pimentinha chutou cruzado e o goleiro Marcos defendeu. Nadson pegou o rebote e completou para deixar o placar 1 a 1.

No final do segundo tempo o Paraná chegou a marcar pela segunda vez com Ricardinho, mas o jogador colocou a mão na bola e o árbitro anulou o gol.

FICHA TÉCNICA:

SAMPAIO CORRÊA 1 X 1 PARANÁ

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo Viana; Daniel, Edimar, Luiz Otávio e Anderson Santos; Diones, Léo Salino (Douglas Oliveira), Válber (Alex Maranhão) e Nadson; Jheimy e Pimentinha (Henrique). Técnico: Léo Condé.

PARANÁ - Marcos; Luiz Felipe, Cleiton, Zé Roberto e Yan (Jácio); Éder, Jean, Ricardinho e Leandro Vilela (Paulinho); Carlão (Basso) e Henrique (Yan Phillipe). Técnico: Fernando Miguel.

GOLS - Carlão (Paraná), aos 14 minutos do primeiro tempo; Nadson (Sampaio Corrêa), aos 11 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Claudionor dos Santos Junior (SE).

CARTÕES AMARELOS - Léo Salino (Sampaio Corrêa); Éder, Carlão e Zé Roberto (Paraná).

CARTÃO VERMELHO - Ricardinho (Paraná).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luís (MA).