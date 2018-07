Sampaio Corrêa esbarra no Oeste e perde chance de entrar no G4 da Série B

Com o tropeço em casa, o Sampaio chegou aos 54 pontos e ocupa a sétima posição. Assim, tem um ponto a menos do que o Santa Cruz, o quarto colocado. Já o Oeste volta para casa com um bom resultado, mas ainda está ameaçado de queda. Os paulistas têm 42 pontos, na 14ª colocação, contra 38 pontos do Macaé, o primeiro na zona de descenso.

O Sampaio saiu na frente aos 30 minutos do primeiro tempo. O zagueiro Plínio aproveitou uma sobra na área para mandar a bola, de canhota, para o gol. O Oeste conseguiu chegar ao empate aos seis minutos da segunda etapa. Depois de um bate-rebate, o atacante Rafael Martins dividiu com a marcação antes de balançar as redes.

Na próxima terça-feira, às 21h30, o Sampaio Corrêa volta a campo para enfrentar o Atlético Goianiense, novamente no Castelão. Enquanto isso, o Oeste tem a dura missão de enfrentar o Santa Cruz, no mesmo dia e horário, no Estádio do Arruda, no Recife.

FICHA TÉCNICA:

SAMPAIO CORRÊA 1 X 1 OESTE

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo; Daniel Damião, Plínio, Luíz Otávio e Raí; Léo Salino (Alex Maranhão), Diones, Nádson (Douglas Oliveira) e Válber (Henrique); Edgar e Jheimy. Técnico: Léo Condé.

OESTE - Leandro Santos; Flávio Meneses (Renato Xavier), Daniel Gigante, Ligger e Fernandinho; Betinho, Renan Mota e Mazinho; Wagninho (Júnior Lopes), Rodriguinho (Rafael Martins) e Patrick Silva. Técnico: Renan Freitas.

GOLS - Plínio, aos 30 minutos do primeiro tempo. Rafael Martins, aos 6 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Paulo Schleich Vollkopf (MS)

CARTÕES AMARELOS - Flávio Meneses e Wagninho (Oeste)

RENDA R$ 345.000,00

PÚBLICO - 14.276 pagantes (17.337 torcedores)

LOCAL Estádio Castelão, em São Luís (MA)