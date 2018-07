Sampaio Corrêa fica no 0 a 0 com Bragantino e soma seu primeiro ponto na Série B Ainda não foi nesta terça-feira que o Sampaio Corrêa conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. Apesar de ter mostrado uma melhora em relação as últimas partidas, o time maranhense ficou no empate sem gols com o Bragantino, no estádio Castelão, em São Luis, pela quinta rodada.