Sampaio Corrêa ganha, encosta no G-4 e deixa Ceará na zona da degola

O Sampaio Corrêa tratou de interferir na reação do Ceará no Campeonato Brasileiro da Série B. Neste sábado, o clube maranhense venceu por 1 a 0, encostou ainda mais no G4, a zona de acesso, e deixou a equipe cearense em situação delicada na zona de rebaixamento, em partida realizada no estádio Castelão, em São Luís, pela 25.ª rodada.

Com o resultado, o Sampaio Corrêa foi para os mesmos 42 pontos do Vitória, mas perde no saldo de gols - um dos critérios de desempate, por 11 a 8, ficando assim na quinta colocação. O Ceará, por sua vez, segue na 17.ª colocação, com 24, ainda longe de deixar a zona de rebaixamento. Além disso, viu cair uma sequência de três jogos sem derrotas.

Tentando voltar ao G4, o Sampaio Corrêa foi para o abafa logo nos minutos iniciais e não demorou para abrir o placar. Aos 20, Edgar cruzou com perfeição na cabeça de Jheimy, que mergulhou para estufar as redes. Foi um leve desvio. Após o gol, a partida caiu de produção tecnicamente e o clube cearense não conseguiu esboçar reação alguma.

No segundo tempo, o Ceará mudou a postura, voltou mais na frente e poderia ter empatado aos três minutos. Em cobrança de falta, Ricardinho mandou na trave. Na sobra, Guilherme Andrade chutou, a bola desviou e seguiu pela linha de fundo. No fim, o clube maranhense só segurou para sair de campo com mais três pontos e vivo na briga pelo acesso histórico.

Na próxima rodada, a 26.ª, o Ceará encara o Bahia nesta terça-feira, às 19 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza. No mesmo dia, às 20h30, o Sampaio Corrêa visita o Criciúma no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 1 x 0 CEARÁ

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo; Daniel, Plínio, Luís Otávio e William Simões (Anderson Santos); Diones, Léo Salino, Valber e Nádson; Jheimy (Douglas Oliveira) e Edgar. Técnico: Léo Condé.

CEARÁ - Luís Carlos; Sandro (Bernardo), Thiago Carvalho e Charles; Tiago Cametá, Carlão, Guilherme Andrade (Alex Amado), Ricardinho e Victor Luís; Vinícius (Siloé) e Rafael Costa. Técnico: Marcelo Cabo.

GOL - Jheimy, aos 20 minutos do primeiro tempo.

CARTÃO AMARELO - Charles (Ceará).

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luís (MA).