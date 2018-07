Sampaio Corrêa ganha do Icasa em Juazeiro do Norte pela Série B

JUAZEIRO DO NORTE - O Sampaio Corrêa conquistou nesta sexta-feira a sua primeira vitória na Série B do Brasileiro, após ter saído da Série C no ano passado. Depois de perder para o Paraná na estreia - 2 a 0 no Castelão, em São Luis (MA) -, a equipe maranhense foi até Juazeiro do Norte (CE) e derrotou o Icasa por 3 a 0, em jogo válido pela segunda rodada do campeonato.

Assim, o Sampaio Corrêa chegou aos três pontos e voltou a vencer na Série B depois de 12 anos de jejum, período em que ficou longe da segunda divisão nacional. Enquanto isso, o Icasa, que sonhava até com a vaga na elite através de recurso judicial - o que não conseguiu -, segue com apenas um pontos, conquistado no empate da estreia contra a Ponte Preta.

Os dois times começaram o jogo perdidos em campo. Sem criatividade, nenhum deles dava indícios de que tiraria o zero do placar na primeira etapa. Mas, com o passar do tempo, quem foi melhorando e se acertando mais foi o Sampaio Corrêa.

Com isso, conseguiu abrir o placar aos 37 minutos. Após cruzamento na medida, o atacante Willian Paulista subiu livre, no meio da área, para cabecear. Aos 41, o time do Maranhão fez o segundo. Dessa vez, o experiente Arlindo Maracanã bateu escanteio na cabeça de Eloir, que subiu mais que todo mundo na primeira trave e também cabeceou para o gol.

O Sampaio Corrêa voltou do intervalo determinado em fechar a vitória. E, logo aos dois minutos, definiu o placar quando Válber invadiu a área e bateu com força. A bola desviou no caminho e matou o goleiro Dionatan na jogada. Para piorar a noite do Icasa, o meia Danilinho foi expulso por simulação aos 31, deixando a equipe com um jogador a menos.

Pela terceira rodada da Série B, o Icasa volta a campo na próxima sexta-feira, contra o Joinville, no interior catarinense, o Sampaio Corrêa encara o Oeste no dia seguinte no Castelão.

FICHA TÉCNICA:

ICASA 0 x 3 SAMPAIO CORRÊA

ICASA - Dionantan; Douglas (Osmar), Samuel, Preto Costa e Zé Carlos; Jonatan Lima, Foguinho (Jônatas), Danilinho e Júnior Xuxa; Bruno Nunes (Ricardinho) e Felipe Klein. Técnico - Tarcísio Pugliese.

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo Ramos; Paulo Ricardo, Edmar, Alex e Jadson; Jonas, Arlindo Maracanã, William Corrêa e Eloir (Cleitinho); William Paulista (David Batista) e Válber (Hiltinho). Técnico - Flávio Araújo.

GOLS - Willian Paulista, aos 37, e Eloir, aos 41 minutos do primeiro tempo; Válber, aos dois minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Suelson Diorgenes de França Medeiros (RN).

CARTÕES AMARELOS - Samuel, Danilinho e Júnior Xuxa (Icasa); Jonas (Sampaio Corrêa).

CARTÃO VERMELHO - Danilinho (Icasa)

RENDA - R$ 31.420,00.

PÚBLICO - 1.829 pagantes (2.349 total).

LOCAL - Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE).