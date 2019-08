Sampaio Corrêa ganha e é o primeiro time classificado às quartas da Série C

Rebaixado no ano passado da Série B, o Sampaio Corrêa é o primeiro time a se classificar às quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional. O clube maranhense confirmou a sua vaga ao vencer por 2 a 0 o Treze, neste domingo, no estádio Castelão, em São Luís, pela 15.ª rodada. Com isso chegou aos 30 pontos, disparando na liderança do Grupo A.

O Sampaio Corrêa têm nove pontos de vantagem sobre Imperatriz-MA, Botafogo-PB e Santa Cruz, respectivamente os 5.º, 6.º e 7.º colocados. Além disso, o time do Maranhão atingiu a marca de nove vitórias, em tese só podendo ser igualado pelo rival Imperatriz, com seis. Mas este fará um confronto direto contra o Ferroviário-CE, quarto com 23 pontos. Botafogo e Santa Cruz só têm cinco vitórias e, no máximo, chegariam a oito vitórias.

A verdade é que o Sampaio Corrêa embalou sob o comando do técnico João Brigatti e agora pode trabalhar em cima da tabela para ter vantagem de decidir em casa na próxima fase. O Treze, com 11 pontos, é vice-lanterna e corre o risco de ser rebaixado. O lanterna é o ABC, com 11.

No outro jogo deste domingo, em João Pessoa, o Botafogo venceu o Confiança por 2 a 0, quebrando um jejum de cinco jogos. Atingiu os 21 pontos, em sexto lugar, enquanto que o rival de Sergipe segue em terceiro lugar com 24. O Náutico, com a mesma pontuação, é vice-líder.

Dois jogos pelo Grupo A vão ser disputados nesta segunda-feira. O Globo-RN, oitavo com 13 pontos, recebe o Náutico, enquanto que o Ferroviário, em Fortaleza, pega o ABC. Uma partida também vai ser disputada pelo Grupo B entre Boa, com 15, e Luverdense, com 12 pontos, ambos lutando com o rebaixamento. O lanterna e quase rebaixado é o Atlético Acreano, com oito.

A briga pela classificação continua acirrada no Grupo B e com supremacia gaúcha. Juventude e São José-RS têm 24 pontos, com o time de Caxias do Sul levando uma ligeira vantagem no número de vitórias: 6 a 5. O Volta Redonda-RJ tem 23 e o Ypiranga-RS, 22.

Confira a 15.ª rodada da Série C do Brasileiro:

Quinta-feira

Remo-PA 0 x 2 Tombense-MG

Sexta-feira

Santa Cruz-PE 3 x 2 Imperatriz-MA

Sábado

Ypiranga-RS 2 x 0 Volta Redonda-RJ

São José-RS 1 x 1 Paysandu-PA

Atlético Acreano-AC 0 x 2 Juventude-RS

Domingo

Sampaio Corrêa-MA 2 x 0 Treze-PB

Botafogo-PB 2 x 0 Confiança-SE

Segunda-feira

19h15 - Boa-MG x Luverdense-MT

20h - Globo-RN x Náutico-PE

20h - Ferroviário-CE x ABC-RN